Türk futbolu Riva'da birlik mesajı verdi! TFF ve Süper Lig başkanları bir araya geldi





BİZİ HİÇBİR ŞEY YILDIRMAZ

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz eğer bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Futbol demek şiddet ve holiganizm değil. Futbol, dostluk ve kardeşlik demek. Bir haftadır maçlarımızı bir dakika geç başlattık. Bütün stadyumlarda spor dostluk, barış, kardeşliktir dedik" ifadelerini kullandı.