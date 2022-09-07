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    Türk futbolu Riva'da birlik mesajı verdi! TFF ve Süper Lig başkanları bir araya geldi

    Süper Lig kulüp başkanları, TFF’ye yapılan saldırıyı kınayarako rtak mesaj verdi... Başkanlar “Birlik olursak bizi kimse yıkamaz. Hep birlikte harkeet edeceğiz” dedi.

    Riva’da birlik mesajı verdi!

    Türk futbolu Riva'da buluştu. TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelen Süper Lig başkanları birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yaşananların önüne geçmek için bütün kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bunun önüne geçmek için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.. TFF'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sadece dışarıdan tartıştığımız görüntüler yayınlanıyor. Ancak biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



    YEK VÜCUT HAREKET EDİYORUZ
    Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Destek ziyareti, geçmiş olsun ziyareti. Bu olağanüstü durumda kulüpler olarak bütün olduğumuzu, TFF'nin yanında olduğumuzu, yek vücut hareket ettiğimizin önemini belirtmek için geldik" ifadelerini kullandı.



    BİZİ HİÇBİR ŞEY YILDIRMAZ
    Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz eğer bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Futbol demek şiddet ve holiganizm değil. Futbol, dostluk ve kardeşlik demek. Bir haftadır maçlarımızı bir dakika geç başlattık. Bütün stadyumlarda spor dostluk, barış, kardeşliktir dedik" ifadelerini kullandı.



        NE PARA HARCADIN YA!
        TFF toplantısının ardından yapılan açıklama öncesinde Ali Koç ile Erden Timur arasındaki konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Toplantının ardından basın açıklaması öncesi Ali Koç ile Erden Timur arasındaki konuşma ilgi çekti. Koç, Erden Timur'la selamlaşarak transferleri kastedip, "Ne para harcadın ya." ifadelerini kullandı. Timur, Ali Koç'a cevap vererek, "Harcamadım da öyle görünüyor" dedi. Öte yandan TFF toplantısında F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus'un selam veren Okan Buruk'u görmeyip devam etmesi de çok konuşuldu.

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        Haberler Spor Türk futbolu Riva'da birlik mesajı verdi! TFF ve Süper Lig başkanları bir araya geldi
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