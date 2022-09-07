Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.09.2022 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 16:51
    ABONE OL

    Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş-Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına Halil Umut Meler atanırken, geçtiğimiz haftanın tartışmalı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise maç verilmedi.

    Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Haftanın programı ve hakemler şöyle;
    9 EYLÜL CUMA
    20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE

    10 EYLÜL CUMARTESİ
    17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
    20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR

    11 EYLÜL PAZAR
    17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK
    20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN
    20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK

    12 EYLÜL PAZARTESİ
    19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER
    21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Brent petrolde direnç kırıldı
    Haberler Spor Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş-Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
        SON DAKİKA