Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE
10 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR
11 EYLÜL PAZAR
17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK
12 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN
- Spor
- 07.09.2022 16:51
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- Son Güncelleme:
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- 07.09.2022 16:51
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş-Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına Halil Umut Meler atanırken, geçtiğimiz haftanın tartışmalı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise maç verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.