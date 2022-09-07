İşte Galatasaray'ın yeni Viking'i! Mathias Ross ile ilgili bilinmeyenler





İşte Jonas Dalgard'ın ağzından Galatasaray'ın yeni stoperi Mathias Ross:

Mathias Rose son iki sezonda gösterdiği performansla fazlasıyla ön plana çıktı. en önemli özelliği henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre büyük bir tecrübeye sahip olması. Ayrıca genç yaşına karşın liderlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Hava toplarında etkili olduğunu söyleyebilirim.