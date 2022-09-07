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    • 07.09.2022 18:04
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    İşte Galatasaray'ın yeni Viking'i! Mathias Ross ile ilgili bilinmeyenler

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray stoperde Mathias Ross transferini bitirdi. Takvim.com.tr, bu akşam İstanbul'a gelecek Danimarkalı stoperi ülkesinin gazetecisi Jonas Dalgard'a sordu. İşte Mathias Ross ile ilgili bilinmeyenler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte G.Saray’ın yeni Viking’i hakkında bilinmeyenler

    Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak anlaşmaya vardığı Mathias Ross bu akşam İstanbul'a gelecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Aalborg'dan transfer ettiği Danimarkalı stoper Türk futbolseverlerin yakından tanımadığı bir isim.



    Takvim.com.tr, Galatasaray'ın yeni transferini Danimarkalı gazeteci Jonas Dalgard'a sordu. Ülkenin en önemli spor portallarından biri olan B.T. Sport'ta görev yapan Dalgard, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandıracak ifadeler kullandı.



    İşte Jonas Dalgard'ın ağzından Galatasaray'ın yeni stoperi Mathias Ross:
    Mathias Rose son iki sezonda gösterdiği performansla fazlasıyla ön plana çıktı. en önemli özelliği henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre büyük bir tecrübeye sahip olması. Ayrıca genç yaşına karşın liderlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Hava toplarında etkili olduğunu söyleyebilirim.



        Eksi yönlerine gelirsek; çok hızlı bir stoper değil. Ancak 1.90 boyunda olduğu düşünülürse Ross için yavaş da diyemem. Topu geriden oyuna sokma konusunda vasat. Son dönemde adı Vittesse ile anılmıştı ama transfer gerçekleşmedi. Açıkçası Mathias Ross'un Galatasaray'a transferi beni şaşırttı.

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