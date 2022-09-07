İşte Galatasaray'ın yeni Viking'i! Mathias Ross ile ilgili bilinmeyenler

Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak anlaşmaya vardığı Mathias Ross bu akşam İstanbul'a gelecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Aalborg'dan transfer ettiği Danimarkalı stoper Türk futbolseverlerin yakından tanımadığı bir isim.
Takvim.com.tr, Galatasaray'ın yeni transferini Danimarkalı gazeteci Jonas Dalgard'a sordu. Ülkenin en önemli spor portallarından biri olan B.T. Sport'ta görev yapan Dalgard, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandıracak ifadeler kullandı.
İşte Jonas Dalgard'ın ağzından Galatasaray'ın yeni stoperi Mathias Ross:
Mathias Rose son iki sezonda gösterdiği performansla fazlasıyla ön plana çıktı. en önemli özelliği henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre büyük bir tecrübeye sahip olması. Ayrıca genç yaşına karşın liderlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Hava toplarında etkili olduğunu söyleyebilirim.