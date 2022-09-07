FB Dinamo Kiev maçı 11'ler! Maç şifreli mi, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe'nin ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Karşı karşıya gelecekleri günü bekleyen iki takım için de zorlu bir maç olacak. Dev mücadeleyi canlı, şifresiz izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler! Maç şifreli mi, şifresiz mi?
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı yarın (8 Eylül Perşembe) saat 19.45'te başlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.