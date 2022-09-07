Fenerbahçe'ye yeni joker! Hedef Nathanael Mbuku

SAĞ SOL 10 NUMARA

27 kez sol kanat, 12 kez sağ kanat, 10 kez de 10 numara pozisyonunda oynayan Mbuku, santrafor ve forvet arkasında bile görev aldı. Geçmiş performansına bakıldığında tam bir joker oyuncusu olarak dikkat çekiyor.