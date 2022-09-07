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    • 07.09.2022 13:48
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    • 07.09.2022 13:56
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    Fenerbahçe'ye yeni joker! Hedef Nathanael Mbuku

    Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, sol kanadını güçlendirmek için harekete geçti. Gündeme gelen son isim ise Fransa Ligi ekiplerinden Reims’te forma giyen genç yetenek...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener genç yetenek için devrede!

    Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, sol kanadını güçlendirmek için harekete geçti.

    FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ NATHANAEL MBUKU
    Fransız medyasından L'Equipe'in haberine göre Sarı-Lacivertliler Fransa Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen sol kanat oyuncusu Nathanael Mbuku'yu transfer etmek için büyük uğraş veriyor.

    Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Mbuku'nun asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Reims ile hiçbir maçta görev almadı.

    SAĞ SOL 10 NUMARA
    27 kez sol kanat, 12 kez sağ kanat, 10 kez de 10 numara pozisyonunda oynayan Mbuku, santrafor ve forvet arkasında bile görev aldı. Geçmiş performansına bakıldığında tam bir joker oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

        74 kez Ligue 1'de forma giyen genç yetenek, 6 gol atarken 3 de gol pası verdi. Kariyerinde ise 87 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle 9 gole katkıda bulundu.

        Transferin son dönemlerinde U21 oyuncularıyla ilgilenen Fenerbahçe'nin gündemine önceki gün Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo da gelmişti.

        Sarı-Lacivertliler, yarın sona erecek transfer sezonu bitmeden iki yıldızı kadrosuna katmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
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