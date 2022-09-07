Fenerbahçe'ye yeni joker! Hedef Nathanael Mbuku

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, sol kanadını güçlendirmek için harekete geçti.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ NATHANAEL MBUKU
Fransız medyasından L'Equipe'in haberine göre Sarı-Lacivertliler Fransa Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen sol kanat oyuncusu Nathanael Mbuku'yu transfer etmek için büyük uğraş veriyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Mbuku'nun asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Reims ile hiçbir maçta görev almadı.
SAĞ SOL 10 NUMARA
27 kez sol kanat, 12 kez sağ kanat, 10 kez de 10 numara pozisyonunda oynayan Mbuku, santrafor ve forvet arkasında bile görev aldı. Geçmiş performansına bakıldığında tam bir joker oyuncusu olarak dikkat çekiyor.