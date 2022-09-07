Galatasaray'da sol bek için rota Meksika! Aslan Omar Campos'a kancayı taktı

Galatasaray, Santos Laguna forması giyen Omar Campos için harekete geçti. Belçika ve Hollanda kulüplerinin de peşinde olduğu genç yetenek için 4 milyon Euro teklif eden Galatasaray, transferde henüz hedefine ulaşamadı.
BU SEZON MEKSİKA LİGİ'NDE 12 MAÇTA GÖREV ALDI
20 yaşındaki sol bek, henüz genç yaşı olmasına rağmen ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç yıldız bu sezon Meksika Ligi'nde 12 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Başarılı futbolcu, bek futbol kariyerinde 60 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.