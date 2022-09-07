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    • 07.09.2022 12:28
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    • 07.09.2022 12:43
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    Galatasaray'da sol bek için rota Meksika! Aslan Omar Campos'a kancayı taktı

    Son dakika Galatasaray transferler haberleri! Galatasaray transferin son saatlerinde vitesi iyice yükseltmiş durumda. Transfer tamamlanmadan sol kanat transferi yapmayı planlayan Cimbom, potansiyeli yüksek oyunculara da kancayı atıyor. Aslan, Meksika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli genç yeteneklerinden birine kanca attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan Omar Campos’a kancayı taktı

    Galatasaray, Santos Laguna forması giyen Omar Campos için harekete geçti. Belçika ve Hollanda kulüplerinin de peşinde olduğu genç yetenek için 4 milyon Euro teklif eden Galatasaray, transferde henüz hedefine ulaşamadı.

    BU SEZON MEKSİKA LİGİ'NDE 12 MAÇTA GÖREV ALDI
    20 yaşındaki sol bek, henüz genç yaşı olmasına rağmen ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç yıldız bu sezon Meksika Ligi'nde 12 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

    Başarılı futbolcu, bek futbol kariyerinde 60 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç isme onay verdiği, Sarı-Kırmızılılar'ın Santos Laguna ile son dakikaya kadar pazarlıklarını sürdüreceği gelen haberler arasında.

        Cimbom, genç yıldızı transfer ederek önümüzdeki sezonlarda iyi bir bonservis ücretiyle Avrupa'nın önde gelen takımlarına satmayı planlıyor. Cimbom, son olarak Marcao'yu parlatıp iyi bir bonservis bedeliyle Sevilla'ya göndermişti.

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