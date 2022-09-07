Galatasaray az atıyor öz atıyor! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'a en yakın örnekler ise Almanya, Portekiz ve Belçika'dan… Belçika temsilcisi St.Truiden 10 puana 6 golle ulaştı. Portekiz Ligi'nin köklü takımlarından Boavista ise 4 golle 9 puan topladı. Mainz yine 5 golle 10 puana ulaşan bir başka takım...

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4 golünden 3'ünü Fransız yıldız Bafetimbi Gomis atarken, diğer golü ise Gaziantep FK'lı Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.