Galatasaray az atıyor öz atıyor! Dikkat çeken istatistik

Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Antalyaspor, Ümraniyespor ve Gaziantep FK engellerini aşan Cimbom, evinde Giresunspor'a kaybederken derbide Trabzonspor ile berabere kaldı.
4 GOL 10 PUAN
Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında Galatasaray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, 5 hafta sonunda 4 gol atarak 10 puana ulaştı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş ilk 5 haftada 14, Fenerbahçe 15, Trabzonspor ise 6 gol attı.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ LİGLERİ
Süper Lig'in iki flaş ekibi Adana Demirspor ve Gaziantep FK 10'ar gol atarak dikkat çekti. Avrupa'nın önemli liglerine baktığımız zaman 10 puana uluşan Barcelona 11, Villarreal ise 9 gol attı.