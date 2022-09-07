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    • Spor
    • 07.09.2022 13:18
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    • 07.09.2022 13:26
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    Galatasaray az atıyor öz atıyor! Dikkat çeken istatistik

    Galatasaray, Süper Lig’in ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor, Ümraniyespor ve Gaziantep FK engellerini aşan Cimbom, evinde Giresunspor’a kaybederken derbide Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray ile ilgili ilginç bir istatistik de dikkatleri çekti. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Az ama öz

    Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    Antalyaspor, Ümraniyespor ve Gaziantep FK engellerini aşan Cimbom, evinde Giresunspor'a kaybederken derbide Trabzonspor ile berabere kaldı.

    4 GOL 10 PUAN
    Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında Galatasaray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, 5 hafta sonunda 4 gol atarak 10 puana ulaştı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş ilk 5 haftada 14, Fenerbahçe 15, Trabzonspor ise 6 gol attı.

    AVRUPA'NIN ÖNEMLİ LİGLERİ
    Süper Lig'in iki flaş ekibi Adana Demirspor ve Gaziantep FK 10'ar gol atarak dikkat çekti. Avrupa'nın önemli liglerine baktığımız zaman 10 puana uluşan Barcelona 11, Villarreal ise 9 gol attı.

    İtalya'da 10 puanlı takımları incelediğimizde Udinese 9, Torino ve Roma ise 6 gol kaydetti. İngiltere Premier Lig'de 10 puana ulaşan tek takım var. O da Chelsea… Londra ekibi 6 hafta sonunda rakip filelere 8 gol bıraktı. Almanya'da 10 puanlı Mainz ilk 5 haftada 5 gol attı.

        Galatasaray'a en yakın örnekler ise Almanya, Portekiz ve Belçika'dan… Belçika temsilcisi St.Truiden 10 puana 6 golle ulaştı. Portekiz Ligi'nin köklü takımlarından Boavista ise 4 golle 9 puan topladı. Mainz yine 5 golle 10 puana ulaşan bir başka takım...

        Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4 golünden 3'ünü Fransız yıldız Bafetimbi Gomis atarken, diğer golü ise Gaziantep FK'lı Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.
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