Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morgan Sanson

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Mauro Icardi ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, orta sahayı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Daha önce orta sahaya Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi yıldızları transfer eden Cimbom, yeni bir orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.
YENİ HEDEF MORGAN SANSON
Gündeme gelen son isim ise Aston Villa forması giyen Morgan Sanson... Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor. Aslan, Aston Villa'da süre bulma şansı oldukça azalan Fransız orta saha Sanson'u kiralamayı planlıyor.
Yıldız oyuncu, Espanyol'a transfer olmak üzereyken İspanyol ekibi, lisans ile alakalı problemler yaşadığı için transfer gerçekleşmemişti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Sanson, 2021 yılından beri Aston Villa'da forma giyiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Aston Villa, tecrübeli oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 15.8 milyon Euro bedelle transfer etti.