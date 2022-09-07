Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morgan Sanson

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Mauro Icardi ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, orta sahayı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Daha önce orta sahaya Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi yıldızları transfer eden Cimbom, yeni bir orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

YENİ HEDEF MORGAN SANSON

Gündeme gelen son isim ise Aston Villa forması giyen Morgan Sanson... Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor. Aslan, Aston Villa'da süre bulma şansı oldukça azalan Fransız orta saha Sanson'u kiralamayı planlıyor.