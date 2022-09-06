Kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Ada'dan iki aday

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son 3 güne girilirken devam ediyor. Öncelikli hedef Olympiakos forması giyen Georgios Masouras... Ancak Yunan kulübünün başkanının katı tutumu nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Bakasetas ile görüşen Yunan yıldız Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ancak başkanı transfere yanaşmıyor. Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi... Southampton, sol ve sağ kanatta oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.