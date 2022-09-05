REDMOND ÖNERİLDİ

Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi… İngiliz ekibi Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.

BEŞİKTAŞ SONUÇ ALAMADI

Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.