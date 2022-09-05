Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.09.2022 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2022 14:00
    ABONE OL

    Beşiktaş ile olmadı Trabzonspor'a önerildi: Redmond hamlesi

    Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu tamamlandı. Süper Lig'de ise son Perşembe. Transfer perdesi kapanmadan bir sağ kana oyuncusu daha kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a, Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond’u önerdi. Beşiktaş da yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Trabzonspor’da son hedef: Redmond

    Bordo-Mavililer, transfer sezonu tamamlanmadan kadrosuna bir sağ kanat oyuncusu katmak istiyor.

    OLYMPIAKOS AYAK DİRETİYOR
    Öncelikli hedef Olympiakos forması giyen Georgios Masouras… Ancak Yunan kulübünün başkanının katı tutumu nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Bakasetas ile görüşen Yunan yıldız Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ancak başkanı transfere yanaşmıyor.

    REDMOND ÖNERİLDİ
    Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi… İngiliz ekibi Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.

    BEŞİKTAŞ SONUÇ ALAMADI
    Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.

    SON İSİM TOWNSEND
    Öte yandan Trabzonspor'a önerilen isimler arasında Everton forması giyen Andros Townsend da yer alıyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Gbamin ile görüştüğü ve takım ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
        28 yaşındaki Nathan Redmond'un Southampton ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yıldız oyuncu bu sezon Premier Lig'de sadece 1 dakika görev yaptı.

        Everton'da kadroda düşünülmeyen Townsend'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 5 milyon Euro güncel piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu 2 yıldır Everton'da top koşturuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 10 bin, memura 41 bin 500 lira! Promosyonda...
        Haberler Güncel Beşiktaş ile olmadı Trabzonspor'a önerildi: Redmond hamlesi
            SON DAKİKA