Bordo-Mavililer, transfer sezonu tamamlanmadan kadrosuna bir sağ kanat oyuncusu katmak istiyor.
OLYMPIAKOS AYAK DİRETİYOR
Öncelikli hedef Olympiakos forması giyen Georgios Masouras… Ancak Yunan kulübünün başkanının katı tutumu nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Bakasetas ile görüşen Yunan yıldız Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ancak başkanı transfere yanaşmıyor.
REDMOND ÖNERİLDİ
Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi… İngiliz ekibi Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.
BEŞİKTAŞ SONUÇ ALAMADI
Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.
SON İSİM TOWNSEND
Öte yandan Trabzonspor'a önerilen isimler arasında Everton forması giyen Andros Townsend da yer alıyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Gbamin ile görüştüğü ve takım ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.