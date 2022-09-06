Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananlara çok büyük tepki gösterdi!





GURUR DUYUYORUM

Ataman, "Ben takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Maçta 22 saniyenin göz göre göre oynatılmaması da büyük bir skandal. FIBA'dan maçın tekrarını ya da en azından kalan 4,5 dakikanın tekrar oynanmasını beklemekteyiz. Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, soyunma odasının kapısında Furkan'a saldırıda bulunuyorlar. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin takımı tartaklaması, takımı iterek soyunma odasına doğru yönlendirmesi, orada yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Onan, Hüseyin Beşok'u ciddi anlamda tartaklamaları söz konusu" dedi. HEPSINI KINIYORUM

Ataman, "Geldiğimiz günden itibaren burada öylesine saçma sapan, çağdışı bir organizasyonla karşı karşıyayız ki, sonunda dünkü olaylarla skandal bir görüntü ortaya çıktı. Türkiye'de nam salmış olan eski ünlü basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip, ondan sonra ekranlara çıkıp bu çocuklara 'Siz yüreksizsiniz, utanmıyor musunuz?' diye ithamda bulunmasını ben buradan kınıyorum. Bu oyuncuların hepsi yüreğini koyuyorlar ortaya" diye konuştu.