Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananlara çok büyük tepki gösterdi!

    Tecrübeli antrenör, “FIBA’dan maçın tekrarını ya da en azından kalan 4,5 dakikanın tekrar oynanmasını beklemekteyiz. Soyunma odasında Furkan’a saldırdılar. Ömer Onan ve Hüseyin Beşok’u tartakladılar. Yaşananlar tam anlamıyla skandal ve çağ dışı” ifadesini kullandı.

    Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananlara çok büyük tepki gösterdi!

    Basketbol Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadıkları maçta milli oyuncu Furkan Korkmaz'a yapılan saldırıya büyük tepki gösterdi.



    GURUR DUYUYORUM
    Ataman, "Ben takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Maçta 22 saniyenin göz göre göre oynatılmaması da büyük bir skandal. FIBA'dan maçın tekrarını ya da en azından kalan 4,5 dakikanın tekrar oynanmasını beklemekteyiz. Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, soyunma odasının kapısında Furkan'a saldırıda bulunuyorlar. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin takımı tartaklaması, takımı iterek soyunma odasına doğru yönlendirmesi, orada yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Onan, Hüseyin Beşok'u ciddi anlamda tartaklamaları söz konusu" dedi. HEPSINI KINIYORUM
    Ataman, "Geldiğimiz günden itibaren burada öylesine saçma sapan, çağdışı bir organizasyonla karşı karşıyayız ki, sonunda dünkü olaylarla skandal bir görüntü ortaya çıktı. Türkiye'de nam salmış olan eski ünlü basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip, ondan sonra ekranlara çıkıp bu çocuklara 'Siz yüreksizsiniz, utanmıyor musunuz?' diye ithamda bulunmasını ben buradan kınıyorum. Bu oyuncuların hepsi yüreğini koyuyorlar ortaya" diye konuştu.



    ÖYLE KONUŞAN KARŞILIĞINI ALIR
    Furkan Korkmaz, Gürcistan maçında yaşananları anlattı. Milli oyuncu, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk." dedi. Furkan açıklamasının devamında; "Daha büyük şeyler olabilirdi. Yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır" ifadesini kullandı.



        O GÖRÜNTÜLER FIBA'NIN NAMUSU!
        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, önemli açıklamalarda bulundu. Onan, Hidayet Türkoğlu, FIBA ile iletişime geçti. Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti." dedi. Onan, "Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.



        MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ BELÇİKA
        12 Dev Adam grubundaki 4. maçında bugün 14.30'da Belçika ile karşılaşacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yaşa takılanlar için 5 yanlış 5 doğru
        Haberler Spor Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşananlara çok büyük tepki gösterdi!
            SON DAKİKA