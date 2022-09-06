Fırtına, Yusuf Yazıcı transferini “Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla” ifadesiyle duyurdu | Spor haberleri

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu ile Yusuf Yazıcı, 1 yıllık kiralık sözleşmesini imzaladı. Bordo-Mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadelerine yer verdi. Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Farklı bir heyecanım var. Umarım bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm. Buraya gelmemde taraftarların çok etkisi ve desteği oldu" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 61 numaralı formayı giyecek. Bordo Mavililerin yeni transferi 97 numaralı formadan vazgeçti.
TARZAN TEK GOLLE GÜLDÜ
TFF 1. Lig'de Manisaspor deplasmanda Samsunspor'u tek golle mağlup etmeyi başardı. Çekişmeli bir maça sahne olan karşılaşmada Tarzan altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ayberk Karapo kaydetti. Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip 3. maçında 2. galibiyetini alırken, Samsunspor 4 maç sonunda tek galibiyette kaldı. Karşılaşmadan sonra konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Samsun her zaman zorlu bir deplasmandır. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Samsunspor'un hocası Bayram Bektaş ise şanssız bir günlerinde olduklarını belirtti.
BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. İlk tur müsabakaları 13, 14 ve 15 Eylül'de tek maç eleme usulüyle oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde: Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşe, Çatalca-Edirne, Tepecik- Bayrampaşa, Bilecik 1969-Yalova, Şile Yıldız-Darıca Gençlerbirliği, Karabük İdmanyurdu-Bartın, 1074 Çankırı- Boyabat 1868, Fatsa Belediye-Yomra, Erbaa-Gümüşhane, Ardanan-Kars 36, 12 Bingöl-Ağrı 1970, 1954 Kelkit Belediye- Dersim, Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığ, Karbel Karaköprü Belediye- Cizre Serhat, Mazıdağı Fosfat- Bitlis Özgüzeldere, Siirt İl Özel İdaresi- Yüksekova Belediye, Niğde Anadolu FK- Kahramanmaraş, Kilis Belediye-Osmaniyespor FK, Nevşehir Belediye-Yozgat, Eskişehir-Çankaya FK, Kalecik FKKırıkkale, 1922 Konya-Alanya Kestel, Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turgutlu-Kuşadası, Bergama Belediye-Karşıyaka, Biga-Akhisar.