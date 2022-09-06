Fırtına, Yusuf Yazıcı transferini “Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla” ifadesiyle duyurdu | Spor haberleri





DELE ALLİ 2 HAFTA YOK

A.Gücü maçı sonrası sağ arka uyluk adalesinden sakatlanan İngiliz yıldızdan yok haber geldi. Tecrübeli oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dele Alli, Başakşehir maçında oynamayacak.



KARTAL GOL GOL GOL!

Beşiktaş, 27 yıl sonra en çok gol attığı ikinci 5 haftalık periyodu yakaladı. Siyah-Beyazlılar, 1994-1995 sezonunun ilk 5 haftasında 17 gol atarken kalesinde sadece 2 gol görmüştü. Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda 34 maçta 79 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Rakip fileleri 80 gol gönderirken kalesinde sadece 26 gol gördü. Kartal bu beson ilk 5 haftada 14 gol atıp 7 gol yedi. Siyah-Beyazlılar'ın yıldızlarından Muleka 4 maçta 4 gol atarak kalitesini gösterdi. Hollandalı yıldız Weghorst ise ilk 5 haftada 2 gol atarken 4 asist yaptı. Toplamda 6 gole katkıda bulundu. Kara Kartal'da skora katkı yapan diğer isimler ise Ghezzal, Salih, N'Koudou, Rosier ve Dele Alli...



KAAN AYHAN AN MESELESİ

Yaz transfer döneminin bitmesine 2 gün kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir hedefinde yer alan Kaan Ayhan'la her konuda anlaşmaya vardı. Yönetimin Sassuolo ile pazarlıkları da son aşamaya geldi. Galatasaray'ın 3 milyon Euro ve bonuslar teklif ettiği, İtalyan kulübünün ise 4 milyon Euro'ya indiği belirlendi. Bugün yapılacak görüşmede aradaki bu farkın kapanması ve Kaan Ayhan'ın transferine son noktanın konması bekleniyor.



MAÇ SAATLERİ GERİ ÇEKİLDİ!

Süper Lig'de 6 ile 14. haftalar arasındaki maç programı açıklandı. 6. ve 7. haftalarda maç başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandı. 6. haftada Kasımpaşa-G.Saray maçı 11 Eylül saat 20.00'de başlayacak. 12 Eylül'de ise Beşiktaş-Başakşehir maçı 19.00, Adana Demirspor- Trabzonspor mücadelesi ise saat 21.00'de başlayacak. 2 Ekim'deki Beşiktaş-Fenerbahçe, 16 Ekim'de oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ve 5 Kasım'da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbileri 20.00'de start alacak.



SİVAS'TA 6 İSİM KESİK!

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu netleşti. Kadroda, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı.



DİEGO SOUSA BODRUM'DA

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.



ALİ EREN'E BÜYÜK ONUR

Almanya'da milli boksör Ali Eren Demirezen "yılın en iyi boksörü" ödülüne layık görüldü. Ali Eren'in ABD'de Gerald Washington'a karşı yaptığı müsabaka da "yılın karşılaşması" seçildi.



SERDAR DURSUN AVRUPA'DA YOK!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Novak, Bruma, Lemos'un yanında Serdar Dursun'un da kadroda olmaması dikkat çekti.



SAĞ BEK REECE JAMES 6 YIL DAHA CHELSEA'DE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sağ beki Reece James ile sözleşme yeniledi. Londra ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 6 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea'nin altyapısından yetişen James, son dört sezonda tüm kulvarlarda 128 maça çıktı ve 10 gol attı.



GÖZTEPE TUĞBEY İLE SÖZLEŞME İMZALADI

1. Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu, Bursaspor ve U23 Milli Takımı'nın formasını giydi. Tuğbay Akgün, geçen sezon Bursaspor formasıyla 21 lig maçında yer alırken, 1 de asist yaptı.



SON ŞAMPİYON MEDVEDEV VEDA ETTİ

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 4. turda elendi. 23 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşan dünya klasmanının 1 numarası Medvedev, rakibine 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenildi.



ANTALYASPOR 2 HAFTADA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN BUGÜN BAŞLIYOR

Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. İlk günün programı şöyle: 19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea, 19.45 B.Dortmund-Kopenhag, 22.00 Salzburg-Milan, 22.00 Celtic- Real Madrid , 22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk , 22.00 Sevilla-M.City, 22.00 PSGJuventus, 22.00 Benfica -Maccabi Haifa.

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