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    Fırtına, Yusuf Yazıcı transferini “Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla” ifadesiyle duyurdu | Spor haberleri

    Trabzonspor Yusuf Yazıcı transferini açıkladı, “Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla” ifadelerini kullandı... Karadeniz Fırtınası’nın Lille’den kiraladığı Yusuf, 61 numaralı formasıyla ter dökecek. İşte sizler için derlediğimiz 6 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Doğduğu büyüdüğü şehirde!

    Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu ile Yusuf Yazıcı, 1 yıllık kiralık sözleşmesini imzaladı. Bordo-Mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadelerine yer verdi. Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Farklı bir heyecanım var. Umarım bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm. Buraya gelmemde taraftarların çok etkisi ve desteği oldu" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 61 numaralı formayı giyecek. Bordo Mavililerin yeni transferi 97 numaralı formadan vazgeçti.



    TARZAN TEK GOLLE GÜLDÜ
    TFF 1. Lig'de Manisaspor deplasmanda Samsunspor'u tek golle mağlup etmeyi başardı. Çekişmeli bir maça sahne olan karşılaşmada Tarzan altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ayberk Karapo kaydetti. Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip 3. maçında 2. galibiyetini alırken, Samsunspor 4 maç sonunda tek galibiyette kaldı. Karşılaşmadan sonra konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Samsun her zaman zorlu bir deplasmandır. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Samsunspor'un hocası Bayram Bektaş ise şanssız bir günlerinde olduklarını belirtti.



    BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR
    Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. İlk tur müsabakaları 13, 14 ve 15 Eylül'de tek maç eleme usulüyle oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde: Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşe, Çatalca-Edirne, Tepecik- Bayrampaşa, Bilecik 1969-Yalova, Şile Yıldız-Darıca Gençlerbirliği, Karabük İdmanyurdu-Bartın, 1074 Çankırı- Boyabat 1868, Fatsa Belediye-Yomra, Erbaa-Gümüşhane, Ardanan-Kars 36, 12 Bingöl-Ağrı 1970, 1954 Kelkit Belediye- Dersim, Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığ, Karbel Karaköprü Belediye- Cizre Serhat, Mazıdağı Fosfat- Bitlis Özgüzeldere, Siirt İl Özel İdaresi- Yüksekova Belediye, Niğde Anadolu FK- Kahramanmaraş, Kilis Belediye-Osmaniyespor FK, Nevşehir Belediye-Yozgat, Eskişehir-Çankaya FK, Kalecik FKKırıkkale, 1922 Konya-Alanya Kestel, Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turgutlu-Kuşadası, Bergama Belediye-Karşıyaka, Biga-Akhisar.



        'HAZIR OL' EMRİ
        Fenerbahçe'nin son transferi Michy Batshuayi fiziksel olarak iyi durumda olması teknik heyeti sevindirdi. Belçikalı yıldızı bir an önce takıma adapte etmek isteyen Jorge Jesus'un yıldız oyuncu ile bir görüşme yaptığı kendisine Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak maçta forma vermeyi düşündüğü bildirildi. Portekizli hocanın Batshuayi'yi ilk direkt olarak 11'de oynatma ihtimalinin de yüksek olduğu gelen haberler arasında. Batshuayi'nin Kingi ile birlikte çift santrfor, hemen arkalarında da Pedro'nun yer alması bekleniyor. Batshuayi'nin hareketli ve kanatları yönelebilen oyun tarzının hem Joshua King'i hem de Pedro'yu fazlasıyla rahatlatması da teknik heyetin beklentileri arasında.



        KIEV İÇİN START VERİLDİ
        Fenerbahçe, perşembe günü Dinamo Kiev ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Jesus yönetiminde idman 1.5 saat sürdü. Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefleyen Fenerbahçe'de oyuncuların moralinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına bugün de devam edecek.



        GUSTAVO HENRIQUE GÜVEN TAZELEDİ
        Ümraniyespor maçında gösterdiği performansın ardından gerek maç içinde gerekse de karşılaşma sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Gustavo Henriqe, sonrasında başarılı bir grafik çizdi. Austria Wien ile Avrupa Ligi maçında gösterdiği performansın ardından ligdeki Kayseri maçında da hemen hemen hatasız oynayan Brezilyalı stoper için yapılan eleştiriler bir anda bıçak gibi kesildi.



            DELE ALLİ 2 HAFTA YOK
            A.Gücü maçı sonrası sağ arka uyluk adalesinden sakatlanan İngiliz yıldızdan yok haber geldi. Tecrübeli oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dele Alli, Başakşehir maçında oynamayacak.

            KARTAL GOL GOL GOL!
            Beşiktaş, 27 yıl sonra en çok gol attığı ikinci 5 haftalık periyodu yakaladı. Siyah-Beyazlılar, 1994-1995 sezonunun ilk 5 haftasında 17 gol atarken kalesinde sadece 2 gol görmüştü. Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda 34 maçta 79 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Rakip fileleri 80 gol gönderirken kalesinde sadece 26 gol gördü. Kartal bu beson ilk 5 haftada 14 gol atıp 7 gol yedi. Siyah-Beyazlılar'ın yıldızlarından Muleka 4 maçta 4 gol atarak kalitesini gösterdi. Hollandalı yıldız Weghorst ise ilk 5 haftada 2 gol atarken 4 asist yaptı. Toplamda 6 gole katkıda bulundu. Kara Kartal'da skora katkı yapan diğer isimler ise Ghezzal, Salih, N'Koudou, Rosier ve Dele Alli...

            KAAN AYHAN AN MESELESİ
            Yaz transfer döneminin bitmesine 2 gün kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir hedefinde yer alan Kaan Ayhan'la her konuda anlaşmaya vardı. Yönetimin Sassuolo ile pazarlıkları da son aşamaya geldi. Galatasaray'ın 3 milyon Euro ve bonuslar teklif ettiği, İtalyan kulübünün ise 4 milyon Euro'ya indiği belirlendi. Bugün yapılacak görüşmede aradaki bu farkın kapanması ve Kaan Ayhan'ın transferine son noktanın konması bekleniyor.

            MAÇ SAATLERİ GERİ ÇEKİLDİ!
            Süper Lig'de 6 ile 14. haftalar arasındaki maç programı açıklandı. 6. ve 7. haftalarda maç başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandı. 6. haftada Kasımpaşa-G.Saray maçı 11 Eylül saat 20.00'de başlayacak. 12 Eylül'de ise Beşiktaş-Başakşehir maçı 19.00, Adana Demirspor- Trabzonspor mücadelesi ise saat 21.00'de başlayacak. 2 Ekim'deki Beşiktaş-Fenerbahçe, 16 Ekim'de oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ve 5 Kasım'da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbileri 20.00'de start alacak.

            SİVAS'TA 6 İSİM KESİK!
            DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu netleşti. Kadroda, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı.

            DİEGO SOUSA BODRUM'DA
            Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

            ALİ EREN'E BÜYÜK ONUR
            Almanya'da milli boksör Ali Eren Demirezen "yılın en iyi boksörü" ödülüne layık görüldü. Ali Eren'in ABD'de Gerald Washington'a karşı yaptığı müsabaka da "yılın karşılaşması" seçildi.

            SERDAR DURSUN AVRUPA'DA YOK!
            Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Novak, Bruma, Lemos'un yanında Serdar Dursun'un da kadroda olmaması dikkat çekti.

            SAĞ BEK REECE JAMES 6 YIL DAHA CHELSEA'DE
            İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sağ beki Reece James ile sözleşme yeniledi. Londra ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 6 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea'nin altyapısından yetişen James, son dört sezonda tüm kulvarlarda 128 maça çıktı ve 10 gol attı.

            GÖZTEPE TUĞBEY İLE SÖZLEŞME İMZALADI
            1. Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu, Bursaspor ve U23 Milli Takımı'nın formasını giydi. Tuğbay Akgün, geçen sezon Bursaspor formasıyla 21 lig maçında yer alırken, 1 de asist yaptı.

            SON ŞAMPİYON MEDVEDEV VEDA ETTİ
            Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 4. turda elendi. 23 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşan dünya klasmanının 1 numarası Medvedev, rakibine 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenildi.

            ANTALYASPOR 2 HAFTADA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ
            FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak.

            ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN BUGÜN BAŞLIYOR
            Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. İlk günün programı şöyle: 19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea, 19.45 B.Dortmund-Kopenhag, 22.00 Salzburg-Milan, 22.00 Celtic- Real Madrid , 22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk , 22.00 Sevilla-M.City, 22.00 PSGJuventus, 22.00 Benfica -Maccabi Haifa.

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            Haberler Spor Fırtına, Yusuf Yazıcı transferini “Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla” ifadesiyle duyurdu | Spor haberleri
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