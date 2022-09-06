Cimbom geriye düştüğü 10 kişi kaldığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta Antep'i yendi





CİMBOM'DAN HAKEM İSYANI!

Galatasaray cephesinden karşılaşmanın hakemi Yaşar kemal Uğurlu'ya büyük tepki... Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep maçının ilk yarısındaki iki pozisyonda çıkan kararlar nedeniyle büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, hava topu mücadelesinde Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray teknik heyeti bu kararın ağır olduğunu düşünerek hakem Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi... Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde ise Galatasaray, penaltı bekledi. Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galalatasaray tribünleri, penaltı kararı çıkmadığı için hakemi uzun süre ıslıkladı. Cimbom, ikinci yarıda Boey'un yerde kaldığı pozisyonda da penaltı itirazlarında bulundu.