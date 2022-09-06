Cimbom geriye düştüğü 10 kişi kaldığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta Antep'i yendi

BOEY'İN SERT ŞUTU DİREKTE
41. dakikada Boey'in sol ayağıyla etkili şutu direkten döndü. 45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
BOEY'İN SERT ŞUTU DİREKTE
41. dakikada Boey'in sol ayağıyla etkili şutu direkten döndü. 45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
GÜNAY PENALTIYI KURTARDI
71'de Galatasaray penaltı kazandı. Ancak Gomis'in penaltısını Günay kurtardı. 90+1'de Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU ÇILDIRTTI
Şu ana kadar sezonun hayal kırıklığı olan Kerem Aktürkoğlu dün de çok kötü bir maç çıkardı. 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 45 dakika içinde tam 18 top kaybı yaptı. Okan Buruk da devre arasında Kerem'i oyundan çıkardı.
HAGI'DEN SONRA GOMIS BAŞARDI
Bu sezon Galatasaray'ın kurtarıcılığına soyunan Bafetimbi Gomis dün de sahneye çıktı. İlk kez 11'de görev yapan Fransız forvet skoru 1-1'e getiren gole imzasını attı. Böylece Gomis bu sezon Galatasaray'ın attığı ilk 3 golün de sahibi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılı takımda bunu başaran son isim Gheorghe Hagi olmuştu. Rumen efsane 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın ilk 3 golünün altına imza atmıştı.
CİMBOM 86'DAN SONRA KAZANIYOR
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı 3 maçta da galibiyet golünü 86'ncı dakikadan sonra attı. Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep FK, Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında kazanırken golleri hep 86. dakikadan sonra attı. Galatasaray dün de 10 kişi kalmasına rağmen son dakikaya kadar savaştı ve karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başardı.
YAŞAR UĞURLU'YA TEŞEKKÜR EDERİM
Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar hocaya teşekkür ederim" dedi.
CİMBOM'DAN HAKEM İSYANI!
Galatasaray cephesinden karşılaşmanın hakemi Yaşar kemal Uğurlu'ya büyük tepki... Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep maçının ilk yarısındaki iki pozisyonda çıkan kararlar nedeniyle büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, hava topu mücadelesinde Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray teknik heyeti bu kararın ağır olduğunu düşünerek hakem Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi... Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde ise Galatasaray, penaltı bekledi. Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galalatasaray tribünleri, penaltı kararı çıkmadığı için hakemi uzun süre ıslıkladı. Cimbom, ikinci yarıda Boey'un yerde kaldığı pozisyonda da penaltı itirazlarında bulundu.
İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Galatasaray formasıyla Gaziantep FK karşısında gördü.
SACHA BOEY FIRTINASI
Gecenin tartışmasız yıldızı Sacha Boey oldu. Fransız sağ bek, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı Gaziantep FK karşısında oynadı. 69 kez topla buluşan yıldız futbolcu, 13 kez ikili mücadele kazandı. 7 kez rakiplerini çalımlayan Boey, 3 kez pas arası yaparak maçın yıldızı oldu.