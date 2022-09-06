Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cimbom geriye düştüğü 10 kişi kaldığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta Antep'i yendi

    27. dakikada Sagal’ın golüne 36’da Gomis ile yanıt verdi. 45’de Abdülkerim Bardakçı 2. sarı kartla oyundan atıldı. 71'de Gomis'in penaltısını Günay kurtardı. 90+1'de Kitsiou'nun kendi kalesine golüyle Aslan üç puanı kaptı...

    Aslan koparıp aldı

    Cimbom uzatmada güldü... Sarı- Kırmızılılar 10 kişi kaldığı, nefesleri kesen ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta Gaziantep'i Nef Stadı'nda 2-1 yenerek puanını 10'a çıkardı. 9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutu kaleci Günay direk dibinden kurtardı.



    GOMİS HATAYI AFFETMEDİ
    27'de Sagal'ın ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip öne geçti: 0-1. 36. dakikada defanstan seken topu Gomis kafayla gol yaptı: 1-1.



    BOEY'İN SERT ŞUTU DİREKTE
    41. dakikada Boey'in sol ayağıyla etkili şutu direkten döndü. 45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.



        GÜNAY PENALTIYI KURTARDI
        71'de Galatasaray penaltı kazandı. Ancak Gomis'in penaltısını Günay kurtardı. 90+1'de Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.



        KEREM AKTÜRKOĞLU ÇILDIRTTI
        Şu ana kadar sezonun hayal kırıklığı olan Kerem Aktürkoğlu dün de çok kötü bir maç çıkardı. 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 45 dakika içinde tam 18 top kaybı yaptı. Okan Buruk da devre arasında Kerem'i oyundan çıkardı.



        HAGI'DEN SONRA GOMIS BAŞARDI
        Bu sezon Galatasaray'ın kurtarıcılığına soyunan Bafetimbi Gomis dün de sahneye çıktı. İlk kez 11'de görev yapan Fransız forvet skoru 1-1'e getiren gole imzasını attı. Böylece Gomis bu sezon Galatasaray'ın attığı ilk 3 golün de sahibi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılı takımda bunu başaran son isim Gheorghe Hagi olmuştu. Rumen efsane 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın ilk 3 golünün altına imza atmıştı.



            CİMBOM 86'DAN SONRA KAZANIYOR
            Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı 3 maçta da galibiyet golünü 86'ncı dakikadan sonra attı. Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep FK, Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında kazanırken golleri hep 86. dakikadan sonra attı. Galatasaray dün de 10 kişi kalmasına rağmen son dakikaya kadar savaştı ve karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başardı.



            YAŞAR UĞURLU'YA TEŞEKKÜR EDERİM
            Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar hocaya teşekkür ederim" dedi.



            CİMBOM'DAN HAKEM İSYANI!
            Galatasaray cephesinden karşılaşmanın hakemi Yaşar kemal Uğurlu'ya büyük tepki... Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep maçının ilk yarısındaki iki pozisyonda çıkan kararlar nedeniyle büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, hava topu mücadelesinde Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray teknik heyeti bu kararın ağır olduğunu düşünerek hakem Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi... Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde ise Galatasaray, penaltı bekledi. Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galalatasaray tribünleri, penaltı kararı çıkmadığı için hakemi uzun süre ıslıkladı. Cimbom, ikinci yarıda Boey'un yerde kaldığı pozisyonda da penaltı itirazlarında bulundu.



                İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
                Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Galatasaray formasıyla Gaziantep FK karşısında gördü.



                SACHA BOEY FIRTINASI
                Gecenin tartışmasız yıldızı Sacha Boey oldu. Fransız sağ bek, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı Gaziantep FK karşısında oynadı. 69 kez topla buluşan yıldız futbolcu, 13 kez ikili mücadele kazandı. 7 kez rakiplerini çalımlayan Boey, 3 kez pas arası yaparak maçın yıldızı oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yaşa takılanlar için 5 yanlış 5 doğru
                Haberler Spor Cimbom geriye düştüğü 10 kişi kaldığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta Antep'i yendi
                    SON DAKİKA