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    Tek formül U21 stoper! Fenerbahçe Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve’den birini almak istiyor

    17 olan yabancı sayısını 14’e düşürecek olan F.Bahçe, yabancı kontenjanı kuralına takılmamak için de 21 yaş altı stoper almayı hedefliyor. Adaylar ise Fransa Ligi’nde. Gineli Saidou Sow (20), Fildişili Sinaly Diomande ve Fransız Maxime Esteve’den biri çubuklu formayı giyebilir.

    Tek formül U21 stoper
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    Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi. Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor. Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve (20).



    PİYASA DEĞERLERİ4-5 MİLYON EURO
    Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor. Sarı-Lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak oyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.



    FENER'İN ACELESİ VAR...
    Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda. Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti.



        BAŞKAN KOÇ TRANSFERE SICAK
        Kayseri maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus transferi kapadıklarını açıklarken, Başkan Ali Koç'un stoper transferine sıcak baktığı ve kalan 3 günlük sürede takviye için çaba göstereceği öğrenildi.

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        Haberler Spor Tek formül U21 stoper! Fenerbahçe Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve’den birini almak istiyor
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