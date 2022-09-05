Tek formül U21 stoper! Fenerbahçe Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve’den birini almak istiyor

Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi. Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor. Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve (20).