Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında şaşırtan istatistik! Kadıköy'de 49 Ankara'da 43 dakika

ANKARA'DA 43.4 DAKİKA

Dün gece Başkent'te oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında da durum pek farklı değildi. Toplam oynanan sürenin 99 dakika olduğu mücadelede topun oyunda kalma süresi ise 43.4 dakikaydı. 32 kez faul yapıldı. Düdük sesi nedeniyle oyun sık sık durma noktasına geldi.

İki maçta da oyun sürekli durmak zorunda kaldı. Üstüne üstlük Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya bir taraftar girdi ve Siyah-Beyazlı futbolculara saldırdı.