Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında şaşırtan istatistik! Kadıköy'de 49 Ankara'da 43 dakika

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep karşılaşması ile sona erecek. İlk 5 haftada oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresi dikkat çekici. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda ortaya çıkan istatistik dikkat çekiyor.
Kadrosunu yıldız oyuncularla takviye eden şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, geçtiğimiz cumartesi günü evinde Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma 95 dakika oynandı.
KADIKÖY'DE 49.4 DAKİKA İDİ
Topun oyunda kaldığı süre ise sadece 49.4 dakika idi… Karşılaşma boyunca 34 faul yapıldı. Kadıköy'deki maçta taraftarlar sürekli faul izledi. Toplam sürenin neredeyse yüzde 50'sinde top oyunda değildi.