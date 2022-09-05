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    • Spor
    • 05.09.2022 14:05
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    • 05.09.2022 14:07
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında şaşırtan istatistik! Kadıköy'de 49 Ankara'da 43 dakika

    Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kayserispor'u ağırladığı maçta top sadece 49.4 dakika oyunda kalırken karşılaşma boyunca 34 faul yapıldı. Ankaragücü-Beşiktaş maçında ise top 43.4 dakika oyunda kalırken 32 kez faul yapıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şaşırtan istatistik! Seyirciler faul izledi

    Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep karşılaşması ile sona erecek. İlk 5 haftada oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresi dikkat çekici. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda ortaya çıkan istatistik dikkat çekiyor.

    Kadrosunu yıldız oyuncularla takviye eden şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, geçtiğimiz cumartesi günü evinde Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma 95 dakika oynandı.

    KADIKÖY'DE 49.4 DAKİKA İDİ
    Topun oyunda kaldığı süre ise sadece 49.4 dakika idi… Karşılaşma boyunca 34 faul yapıldı. Kadıköy'deki maçta taraftarlar sürekli faul izledi. Toplam sürenin neredeyse yüzde 50'sinde top oyunda değildi.

        ANKARA'DA 43.4 DAKİKA
        Dün gece Başkent'te oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında da durum pek farklı değildi. Toplam oynanan sürenin 99 dakika olduğu mücadelede topun oyunda kalma süresi ise 43.4 dakikaydı. 32 kez faul yapıldı. Düdük sesi nedeniyle oyun sık sık durma noktasına geldi.
        İki maçta da oyun sürekli durmak zorunda kaldı. Üstüne üstlük Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya bir taraftar girdi ve Siyah-Beyazlı futbolculara saldırdı.

        İki maçta topun oyunda kalma süresi 194 dakika… Topun oyunda kalma süresi ise 92.5… Yani aslında iki maç izliyoruz ama aslında bir maç süresine denk düşüyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında şaşırtan istatistik! Kadıköy'de 49 Ankara'da 43 dakika
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