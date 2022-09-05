Ergin Ataman ve Furkan Korkmaz Gürcistan'daki olayları değerlendirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Gürcistan karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında sert tepki gösterdi.

Basın mensupları ile bir toplantı düzenleyen Ataman, Gürcistan'da yer alan Tiflis Arena'da oynanan ve millilerimizin iki uzatma bölümü sonrasında kaybettiği maçta kural hatası olduğunu belirtti.

Ataman, "Maçın uzatma bölümünde 22 saniyenin göz göre göre oynatılmamış olması bir skandal. Maçın uzatmaya gittiğini, son topun 2 saniye kala bizde olduğunu düşünürsek o 22 saniyeyi koyunca 24 saniyelik hakkımız olacaktı. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık." dedi.

"4.5 DAKİKANIN TEKRAR OYNANMASINI İSTEDİK"

Mücadelede bariz bir hata olduğunu belirten Ataman, "Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. Maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik." diye konuştu.

"BURASI ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON"

Ataman, "Burada saçmasapan ve çağ dışı kalmış bir organizasyonla karşı karşıya kaldık. Bu olaylarla birlikte skandal bir görüntü ortaya çıktı. Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, Furkan'a soyunma odası kapında gidip saldırdılar. Kondisyonerimiz kapıyı açmak için gittiğinde darbe alıp yere düşüyor. O arada bizim ekip de içeriye gidiyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Burası uluslararası organizasyon." dedi.

OLAYLARI ANLATTI

Gürcü polisinin oyuncuları tartakladığını belirten Ataman, "Gürcü polisi takımı tartakladı. Takımı iterek soyunma odasına gönderdi. Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'u tartakladılar. Büyük gölge düşürdü organizasyona." dedi.

Ataman, "Türkiye'de nam salmış olan eski ünlü basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip ekranlara çıkıp 'Siz yüreksizsiniz, utanmıyor musunuz' diye ithamda bulunmasını kınıyorum. Oyuncuların hepsi yürek koyuyor." diye konuştu.

SİTEM ETTİ

Milli takım başantrenörü, "Geçmişte milli takımlarda, kendi aralarında kavga edip hiçbir sonuç elde edemeyen bazı oyuncuların çıkıp ekranlarda, burada rakiple kazanmak için kavga eden oyunculara 'Yüreksiz' demesi beni yaraladı. Oyuncuları da yaraladı." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli antrenör, "Alperen bugün antrenmana gelemedi. Sabah 8'e kadar uyuyamamış. Gidiyor bakıyor Türkiye'de ne dediklerine. Bir baş ağrısı var. Bu çocukları tedirgin etmeyin! Biz bu turnuvada sonuna kadar gideceğiz. Başarısız olursak da dimdik ayaktayım." dedi.

Olaylarda en büyük etkiyi gören isimlerden olan Furkan Korkmaz ise, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. "Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk." dedi.

"KONUŞAN CEVABINI ALIR"

Korkmaz, "Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır." şeklinde konuştu.

ORGANİZASYONU ELEŞTİRDİ

Furkan Korkmaz, "Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim." ifadelerini kullandı.

TBF genel koordinatörü Ömer Onan ise, "Hidayet Türkoğlu, FIBA ile iletişime geçti. Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti. Maçta kural hatası olduğu çok açık. Nasıl bir karar alacaklarını bekliyoruz. Ancak hala kamera görüntüleri FIBA'nın eline gelmemiş. Muhtemelen bozuk olacak ya da kesilecek. FIBA'nın Avrupa başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Tamam bizi aramasın ancak insan bir hocamızı arar, Furkan'ı arar... Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar, aramaması çok üzücü." dedi.

Onan, "Biz burada kavga olduğu için turnuvadan çekilmeyiz. Bizim isteğimiz, görüntüler sonrasında doğru kararların verilmesi. Oyuncularımıza saldırıyorlar, sonra gelip kenarda oturuyorlar. FIBA bunu geçiştiremez, görüntü yoksa çok ağır bir yaptırımı olmalı. Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.