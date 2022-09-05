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    • Spor
    • 05.09.2022 15:47
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    • 05.09.2022 15:51
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    Beşiktaş 27 yıl sonra bir ilki başardı!

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasında oynadığı futbolla alkış topladı. Valerien Ismael'in öğrencileri, 27 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kartal’dan 27 yıl sonra ilk!

    Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, hücum hattındaki yıldızları ve attığı gollerle dikkat çekiyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan siyah-beyazlılarda ilk 5 hafta ortaya konan futbol taraftarları da fazlasıyla tatmin etmiş durumda…

    KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ

    Beşiktaş, N'Koudou, Dele Alli, Muleka ve Weghorst'tan oluşan hücum hattıyla müthiş bir istatistik yakaladı. İlk 5 haftada 14 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Kartal kalesinde ise 7 gol gördü.

    Beşiktaş, 5 haftalık performansa bakıldığında yıllar sonra bir ilki başardı… 27 yıl sonra en çok gol attığı ikinci 5 haftalık periyodu yakaladı. Siyah-beyazlılar, 1994-1995 sezonunun ilk 5 haftasında 17 gol atarken kalesinde sadece 2 gol görmüştü.

    KALESİNDE SADECE 26 GOL GÖRDÜ

    Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda 34 maçta 79 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Rakip fileleri 80 gol gönderirken kalesinde sadece 26 gol gördü. Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ilk 5 haftasında rakip filelere 13 gol göndermişti.

        Siyah-beyazlıların yıldızlarından Muleka 4 maçta 4 gol atarak kalitesini gösterdi. Hollandalı yıldız Weghorst ise ilk 5 haftada 2 gol atarken 4 asist yaptı. Toplamda 6 gole katkıda bulundu. Kara Kartal'da skora katkı yapan diğer isimler ise Ghezzal, Salih, N'Koudou, Rosier ve Dele Alli

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