Beşiktaş 27 yıl sonra bir ilki başardı!

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, hücum hattındaki yıldızları ve attığı gollerle dikkat çekiyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan siyah-beyazlılarda ilk 5 hafta ortaya konan futbol taraftarları da fazlasıyla tatmin etmiş durumda…
KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş, N'Koudou, Dele Alli, Muleka ve Weghorst'tan oluşan hücum hattıyla müthiş bir istatistik yakaladı. İlk 5 haftada 14 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Kartal kalesinde ise 7 gol gördü.
Beşiktaş, 5 haftalık performansa bakıldığında yıllar sonra bir ilki başardı… 27 yıl sonra en çok gol attığı ikinci 5 haftalık periyodu yakaladı. Siyah-beyazlılar, 1994-1995 sezonunun ilk 5 haftasında 17 gol atarken kalesinde sadece 2 gol görmüştü.
KALESİNDE SADECE 26 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda 34 maçta 79 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Rakip fileleri 80 gol gönderirken kalesinde sadece 26 gol gördü. Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ilk 5 haftasında rakip filelere 13 gol göndermişti.