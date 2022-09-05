Beşiktaş 27 yıl sonra bir ilki başardı!

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, hücum hattındaki yıldızları ve attığı gollerle dikkat çekiyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan siyah-beyazlılarda ilk 5 hafta ortaya konan futbol taraftarları da fazlasıyla tatmin etmiş durumda…

KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, N'Koudou, Dele Alli, Muleka ve Weghorst'tan oluşan hücum hattıyla müthiş bir istatistik yakaladı. İlk 5 haftada 14 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Kartal kalesinde ise 7 gol gördü.