Usta işi galibiyet! Fenerbahçe, Pedro ve King’in iki şık bitirişi ile kayseri önünde kazandı

FENER yara sardı... Geçen hafta Konyaspor önünde bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Kayserispor engelini 2 golle aşarak 10 puana ulaştı. 7. dakikada Joao Pedro'nun indirdiği topta Crespo'nın yakın mesafeden şutu auta gitti.
JOSHUA KİNG GOLE YAKLAŞTI
17. dakikada Kayserispor savunmasından seken topla altıpas önünde buluşan Joshua King'in yaptığı etkili vuruş rakibin İranlı stoperi Hosseini'ye çarparak kornere gitti.
SAĞ AYAĞIYLA ÇOK İYİ VURDU
37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Joao Pedro diziyle düzelttiği topu sağ ayağıyla şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
FERDİ'NİN ŞUTU DİREKTE
50. dakikada Joshua King'in şık golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 73'te Altay üst üste iki müthiş kurtarış yaptı. 85'te Ferdi'nin şutu direkten döndü ve maç 2-0 sona erdi.
SEN NE YAPTIN ALTAY !
MAÇA damga vuran pozisyonlardan birisi 73. dakikada yaşandı. Kalesine fazla top gelmeyen Altay Bayındır üst üste iki müthiş kurtarış yaptı. Genç eldivenin özellikle ayağıyla çizgi üzerinden yaptığı hamle ile golü önlemesi gündeme oturdu.
JOSHUA KİNG GOLE YAKLAŞTI
17. dakikada Kayserispor savunmasından seken topla altıpas önünde buluşan Joshua King'in yaptığı etkili vuruş rakibin İranlı stoperi Hosseini'ye çarparak kornere gitti.
SAĞ AYAĞIYLA ÇOK İYİ VURDU
37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Joao Pedro diziyle düzelttiği topu sağ ayağıyla şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
FERDİ'NİN ŞUTU DİREKTE
50. dakikada Joshua King'in şık golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 73'te Altay üst üste iki müthiş kurtarış yaptı. 85'te Ferdi'nin şutu direkten döndü ve maç 2-0 sona erdi.
SEN NE YAPTIN ALTAY !
MAÇA damga vuran pozisyonlardan birisi 73. dakikada yaşandı. Kalesine fazla top gelmeyen Altay Bayındır üst üste iki müthiş kurtarış yaptı. Genç eldivenin özellikle ayağıyla çizgi üzerinden yaptığı hamle ile golü önlemesi gündeme oturdu.