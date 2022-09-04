Trabzonspor’da sakatlık kabusu

Trabzonspor'da sezonun başında 6 oyuncu çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Hüseyin, Hamsik, Bakasetas, Uğurcan ve Visca'dan sonra Dorukhan da uzun süre sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'da ayrıca son 6 ay içinde sağ bek oynayan üç oyuncu da uzun süreli sakatlık yaşadı. Son iki sezonda Trabzonspor'un başı sakatlıklarla ciddi sıkıntıda. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında önce Gervinho ardından Edgar ve sonrasında Marek Hamsik'i yaşadıkları uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kullanamayan Trabzonspor, bu sezonda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bu sezon ise sakatlık sayısı daha da arttı. Hazırlık kampında sakatlanan ve şu ana kadar antrenmana çıkamayan Hüseyin Türkmen ile başlayan süreçte, sezonun ilk haftasında sakatlanan Hamsik 4 hafta, Bakasetas 2 hafta ve Uğurcan Çakır iki hafta sahalardan uzak kaldı. Kolu kırılan Edin Visca'nın ise en az 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bordo-mavili takımda son olarak ise Dorukhan Toköz'ün Ümraniyespor ile oynanan maçta sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma meydana geldi.
DORUKHAN'A BAŞARILI OPERASYON
Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Dorukhan 3.5 ile 4 ay arasında sahalardan uzak kalacak.
DORUKHAN'A BAŞARILI OPERASYON
Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Dorukhan 3.5 ile 4 ay arasında sahalardan uzak kalacak.