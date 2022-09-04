Son dakika: A Milli Takım Gürcistan'a karşı mağlup

FURKAN KORKMAZ DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın bitimine 4 dakika 26 saniye kala milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncu da diskalifiye edildi.