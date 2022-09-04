Son dakika: A Milli Takım Gürcistan'a karşı mağlup

A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında Gürcistan ile normal sürede 68-68, uzatmada ise 75-75 berabere kaldı. Nefes kesen mücadele ikinci kez uzatmaya gitti. Mücadelenin sonunu etkili oynayamayan millilerimiz, mücadeleden 88-83 mağlup ayrıldı.
FURKAN KORKMAZ DİSKALİFİYE OLDU
Karşılaşmanın bitimine 4 dakika 26 saniye kala milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncu da diskalifiye edildi.
BİR DİSKALİFİYE DE ERGİN ATAMAN'A
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cedi Osman'a çıkan sportmenlik dışı faul sonrasında yaptığı itiraz nedeniyle oyundan ihraç edildi.