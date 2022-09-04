Kaan Ayhan kapışması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a rakip oldu





DORUKHAN'IN YERİNE

Tıpkı Dorukhan gibi birçok mevkide oynayabilen ve teknik adamların en çok takımlarında istediği tipte bir oyuncu olan Kaan Ayhan için menajeri ve Sassuolo yönetimi temasa geçildi.



Ancak oyuncuyu hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın da istiyor olması ciddi bir problem olarak ortada duruyor. Maxi Gomez'i Fener'in elinden kapan Bordo- Mavililer şimdi aynısını Kaan Ayhan için yapmaya çalışacaklar. Sassuolo Kaan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor.