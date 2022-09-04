Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

ANKARAGÜCÜ

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e gelen Ankaragücü, ilk 3 maçı sadece 1 puanla geçince Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

Ankara ekibi, Hatayspor'dan geçen sezonun sonunda ayrılan Ömer Erdoğan'la yola devam etme kararı aldı.

Hatayspor'da çoğunlukla 4-2-3-1 sistemini kullanan Erdoğan, yeni takımını hangi taktikle sahaya sürecek? Merakla bekliyoruz...

Takımda göze çarpan bir eksik yok. Alt ligdeki kadrolarına kıyasla Süper Lig'de apayrı bir Ankaragücü olduğunu söylemek lazım.

Geraldo, Yusuf Abdioğlu, Murat Uçar ve Erdem Özgenç gibi "banko" diyebileceğimiz isimler takımdan ayrıldı. Sağ/Sol beke Oğuz Ceylan ile Marlon eklendi. Stopere Nihad Mujakic geldi.