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    • Spor
    • 04.09.2022 18:00
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    • 04.09.2022 18:00
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    Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    Ankaragücü Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e gelen Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşması gerçekleşiyor. Heyecanla beklenilen karşılaşma Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan olacak. İşte Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    takvim.com.tr
    Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı yayın detayları belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ve ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    MKE Ankaragücü Beşiktaş Maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen izlenebilecek.

    ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ANKARAGÜCÜ

    Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e gelen Ankaragücü, ilk 3 maçı sadece 1 puanla geçince Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

    Ankara ekibi, Hatayspor'dan geçen sezonun sonunda ayrılan Ömer Erdoğan'la yola devam etme kararı aldı.

    Hatayspor'da çoğunlukla 4-2-3-1 sistemini kullanan Erdoğan, yeni takımını hangi taktikle sahaya sürecek? Merakla bekliyoruz...

    Takımda göze çarpan bir eksik yok. Alt ligdeki kadrolarına kıyasla Süper Lig'de apayrı bir Ankaragücü olduğunu söylemek lazım.

    Geraldo, Yusuf Abdioğlu, Murat Uçar ve Erdem Özgenç gibi "banko" diyebileceğimiz isimler takımdan ayrıldı. Sağ/Sol beke Oğuz Ceylan ile Marlon eklendi. Stopere Nihad Mujakic geldi.

        BEŞİKTAŞ

        Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen yakalanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarını firesiz atlattı.

        Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal son haftalarda sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı.

        Resmi olarak maç kadrosu açıklanmadı ancak TD Valerien Ismael'in son haftalarda işleyen taktik ve oyuncu grubunu bozması beklenmiyor...

        Dele Alli'nin de gelişiyle "Gedson, Alli & Salih Uçan" olarak orta alanı kurgulayan Ismael; hücum kanatlarında Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou ile oynayıp son 2 maçı 7 golle geçti.

        Muleka 3 maçta 3 golle oynarken, Wout Weghorst 4 maçı 5 gol katkısıyla (2 gol - 3 asist) noktaladı.
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        Haberler Spor Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle!
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