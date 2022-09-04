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    • Spor
    • 04.09.2022 17:51
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    • 04.09.2022 18:07
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    Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay

    Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sahanın yıldızı sarı lacivertlilerin sezon başı transferlerinden Joao Pedro olmuştu. Oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferde bir anlaşma detayı daha ortaya çıktı. İşte o dikkat çeken detay...

    takvim.com.tr
    Joao Pedro’nun transferinde gol sayısı detayı

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşan ve mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe'nin mücadeledeki gol perdesini açan isim sezon başında Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro olmuştu.

    ANLAŞMADA GOL SAYISI DETAYI

    İlk kez 11'de başladığı karşılaşmada sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydeden yıldız golcünün transfer anlaşmasında bonus maddesinin olduğu iddia ediliyordu. Bu anlaşmanın oyuncunun atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu öğrenildi.

    İŞTE O MADDE

    Fenerbahçe kulübü, 4.680.000 Euro ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncunun anlaşmasını KAP'a bildirirken, "Futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.

        MADDEDEKİ PERFORMANS GOL SAYISIYMIŞ

        Fanatik'te yer alan bilgiye göre sarı lacivertliler, Kayserispor karşılaşmasında ilk golünü atan 30 yaşındaki golcü toplamda 15 gol atarsa, oyuncunun transfer edildiği kulüp olan Cagliari'ye 487 bin 500 Euro daha ödeyecek.

        FATİH TERİM VETO ETMİŞTİ

        Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını atan Pedro, ilk olarak Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların transferi istediği ücretlere çekememesi dolayısıyla bu transfer gerçekleşmemişti. Oyuncu 2 yıl önceki Fatih Terim döneminde de Galatasaray'a teklif edilmişti ancak tecrübeli teknik adam tarafından veto yemişti.

        Kanarya'ya transfer olduktan sonra sakatlığa kurban giden 1.84'lük forvet, ilk 3 karşılaşmada çubuklu formadan uzak kalmıştı. Kulübünün Konyaspor ile yaptığı maça yedekte başlayan ve 20 dakika sahada kalan Pedro, Kayserispor karşısında ilk 11'de başlamış ve oynadığı futbolla alkışları toplamıştı.

            ASİSTİ DE BULDU

            İlk kez 11'de başladığı karşılaşmada golünü bulan Pedro, aynı zamanda takımının ikinci golünde Joshua King'e asisti yapan isimdi.

            Cagliari forması ile İtalya Serie A'da 271 karşılaşmaya çıkan yıldız golcü, 86 kez fileleri havalandırırken, 28 de asist yaptı.

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