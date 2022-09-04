Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşan ve mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe'nin mücadeledeki gol perdesini açan isim sezon başında Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro olmuştu.
ANLAŞMADA GOL SAYISI DETAYI
İlk kez 11'de başladığı karşılaşmada sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydeden yıldız golcünün transfer anlaşmasında bonus maddesinin olduğu iddia ediliyordu. Bu anlaşmanın oyuncunun atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu öğrenildi.
İŞTE O MADDE
Fenerbahçe kulübü, 4.680.000 Euro ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncunun anlaşmasını KAP'a bildirirken, "Futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.