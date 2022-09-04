Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay

FATİH TERİM VETO ETMİŞTİ

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını atan Pedro, ilk olarak Galatasaray'ın gündemine gelmiş, sarı kırmızılıların transferi istediği ücretlere çekememesi dolayısıyla bu transfer gerçekleşmemişti. Oyuncu 2 yıl önceki Fatih Terim döneminde de Galatasaray'a teklif edilmişti ancak tecrübeli teknik adam tarafından veto yemişti.