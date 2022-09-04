Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2022 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 19:25
    ABONE OL

    CANLI | Hatayspor - Adana Demirspor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Hatayspor - Adana Demirspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.

    HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

    Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Adekugbe, Recep Burak, Falette, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba, El Kaabi

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Tayyip, Samet, Kevin, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga, Yusuf Sarı

    HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mali disiplinden taviz vermedik
    Haberler Spor CANLI | Hatayspor - Adana Demirspor
        SON DAKİKA