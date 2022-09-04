CANLI | Hatayspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Adekugbe, Recep Burak, Falette, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Tayyip, Samet, Kevin, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga, Yusuf Sarı

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.