Efsane veda! Serena Williams tenisi bıraktı

tenisçi1995'te daha 14yaşındayken tenise başladı. 27yıllık kariyerine 23 grand slamzaferi sığdırdı.Dün ABD Açık'takiturnuvasında son maçına çıktı.5-1 geride olmasına rağmenyarışı bırakmadı. 20 dakikafazladan maçta kalarak tarihi birmücadeleye imza attı. 3 saat sürenmaçın bitimiyle de gözyaşlarınıtutamadı.Veda konuşmasında,"Bugün burada olmamın tek ve enönemli sebebi Venüs Williams'tır.Teşekkürler Venüs. Hepinizeteşekkürler. Hayatımda yaşadığımen güzel süreçti" ifadesini kullandı.Serena Williams, veda maçında adeta parıldadı! Saçlarında bile elmaslar vardı. Kolundaki saat ise Audemars Piguet markaydı. Değeri, 35 bin euro yani 634 bin liraydı...