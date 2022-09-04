Efsane veda! Serena Williams tenisi bıraktı

ABD'li tenisçi Serena Williams, 1995'te daha 14 yaşındayken tenise başladı. 27 yıllık kariyerine 23 grand slam zaferi sığdırdı.
Dün ABD Açık'taki turnuvasında son maçına çıktı. 5-1 geride olmasına rağmen yarışı bırakmadı. 20 dakika fazladan maçta kalarak tarihi bir mücadeleye imza attı. 3 saat süren maçın bitimiyle de gözyaşlarını tutamadı.
Veda konuşmasında, "Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venüs Williams'tır. Teşekkürler Venüs. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti" ifadesini kullandı.
Serena Williams, veda maçında adeta parıldadı! Saçlarında bile elmaslar vardı. Kolundaki saat ise Audemars Piguet markaydı. Değeri, 35 bin euro yani 634 bin liraydı...
Dün ABD Açık'taki turnuvasında son maçına çıktı. 5-1 geride olmasına rağmen yarışı bırakmadı. 20 dakika fazladan maçta kalarak tarihi bir mücadeleye imza attı. 3 saat süren maçın bitimiyle de gözyaşlarını tutamadı.
Veda konuşmasında, "Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venüs Williams'tır. Teşekkürler Venüs. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti" ifadesini kullandı.
Serena Williams, veda maçında adeta parıldadı! Saçlarında bile elmaslar vardı. Kolundaki saat ise Audemars Piguet markaydı. Değeri, 35 bin euro yani 634 bin liraydı...