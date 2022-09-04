Devler rahat kazandı

A Milli Basketbol Takımımız, Euro- Basket 2022 A grubu 2. maçında Bulgaristan'ı 101-87'lik skorla mağlup ederek turnuvada 2. maçından da galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmada Cedi Osman 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Maçın ilk periyodunu 31-29 önde geçen Türkiye, devreye yediği son saniye basketiyle 52-50 geride girdi.
3. çeyrekte Cedi ve Şehmus'la skor bulan 12 Dev Adam son 10 dakikaya 75-71 önde girdi. Son periyoda da hızlı başlayan Millier, Cedi ve Alperen 'le 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı.
Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan Ay-Yıldızlı takım, maçtan 101- 87 galip ayrıldı. Milliler 3. maçında bugün 20.00'de Gürcistan ile karşılaşacak.
SAVUNMADA EKSİKLER VAR
Ergin Ataman maç sonunda, "İlk yarıda yumuşak savunma yaptık. Gürcistan maçı zor olacak" açıklamasını yaptı.
BULGARİSTAN maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "İlk yarı çok yumuşak savunma yaptık ve çok sayı yedik. 2. yarıda 4 kısa ile oynayıp baskıyı arttırınca rahat kazandık'' dedi. Sonuç olarak farklı bir skor aldıklarını belirten başarılı coach, ''Gürcistan maçı zor geçecek ama kazanıp gruptan çıkmayı garantilemeliyiz."ifadelerini kullandı.
3. çeyrekte Cedi ve Şehmus'la skor bulan 12 Dev Adam son 10 dakikaya 75-71 önde girdi. Son periyoda da hızlı başlayan Millier, Cedi ve Alperen 'le 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı.
Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan Ay-Yıldızlı takım, maçtan 101- 87 galip ayrıldı. Milliler 3. maçında bugün 20.00'de Gürcistan ile karşılaşacak.
SAVUNMADA EKSİKLER VAR
Ergin Ataman maç sonunda, "İlk yarıda yumuşak savunma yaptık. Gürcistan maçı zor olacak" açıklamasını yaptı.
BULGARİSTAN maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "İlk yarı çok yumuşak savunma yaptık ve çok sayı yedik. 2. yarıda 4 kısa ile oynayıp baskıyı arttırınca rahat kazandık'' dedi. Sonuç olarak farklı bir skor aldıklarını belirten başarılı coach, ''Gürcistan maçı zor geçecek ama kazanıp gruptan çıkmayı garantilemeliyiz."ifadelerini kullandı.