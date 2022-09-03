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    Galatasaray, Icardi'nin ardından PSG ile de her konuda anlaşma sağladı

    Cimbom, PSG’den bedelsiz kiralayacağı Mauro Icardi’ye 2.9 milyon Euro maaş ödeyecek. Arjantin li yıldızın eşi Wanda Nara’ya ise 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti verilecek. Icardi, Miami’den İstanbul’a geçecek.

    O artık bir aslan

    Transferin en flaş takımlarından biri olan Galatasaray bir büyük bomba daha patlattı. Bu sezon Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleri ile sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok büyük ses getiren Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü forvet Mauro Icardi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.


    1 EYLÜL BEKLENDİ
    Yaklaşık 15 gün önce Arjantinli yıldız ile anlaşmaya varan yönetim, PSG ile de el sıkışmayı başardı. Transferi bitirmek için 1 Eylül'de Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanmasını bekleyen yönetim dün Fransız kulübü ile kesin olarak mütabakata vardı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Icardi'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. 29 yaşındaki golcünün 8 milyon Euro'luk maaşının 2.9 milyon Euro'sunu ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya da 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti verecek. Böylece bu flaş transferin Galatasaray'a 1 yıllık maliyeti 4 milyon Euro olacak.



    ŞOVA DÖNÜŞECEK
    Önceki gece İstanbul üzerinden ailesiyle birlikte aktarmalı olarak Miami'ye giden Icardi'nin kısa süre içinde resmi imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun gelişi için özel hazırlıklar yapılıyor.



    383 MAÇTA 203 GOL ATTI
    Kariyerinde 383 karşılaşmada forma giyen İcardi, 203 gol atarken 43 de asiste imza attı. Yıldız oyuncu bu sezon forma şansı bulamazken geçen sezon 30 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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