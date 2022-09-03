Galatasaray, Icardi'nin ardından PSG ile de her konuda anlaşma sağladı

Transferin en flaş takımlarından biri olan Galatasaray bir büyük bomba daha patlattı. Bu sezon Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleri ile sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok büyük ses getiren Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü forvet Mauro Icardi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.





1 EYLÜL BEKLENDİ

Yaklaşık 15 gün önce Arjantinli yıldız ile anlaşmaya varan yönetim, PSG ile de el sıkışmayı başardı. Transferi bitirmek için 1 Eylül'de Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanmasını bekleyen yönetim dün Fransız kulübü ile kesin olarak mütabakata vardı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Icardi'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. 29 yaşındaki golcünün 8 milyon Euro'luk maaşının 2.9 milyon Euro'sunu ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya da 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti verecek. Böylece bu flaş transferin Galatasaray'a 1 yıllık maliyeti 4 milyon Euro olacak.