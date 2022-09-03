Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsünü Batshuayi ile anlaştı





TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bitti denilen Maxi Gomez'in Trabzon'a imza atması sonrasında soğuk bir duş yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar Michy Batshuayi'nin transferinde adeta 2'ye bölündü. Sosyal medyada yorum yapan Sarı- Lacivertli taraftarların bir kısmı Belçikalı golcünün takıma faydalı olacağını, hücuma hareketlilik getireceğini ifade ederken bir kısmı da Batshuayi'nin net bir santrfor olmadığını attığından çok kaçırdığını belirterek transfere mesafeli yaklaştı. Yapılan yorumlarda "Nottingham'a imza atamadığı için geldi. Yoksa o da alınamayacaktı", "Batshuayi için mi bu kadar beklendi", "Gol kaçırma rekortmeni Fenerbahçe'de" ifadeleri kullanıldı.



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