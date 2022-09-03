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    Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsünü Batshuayi ile anlaştı

    Fenerbahçe, büyük merakla beklenen golcü transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler geçen sezon Beşiktaş formasını giyen Batshuayi ile anlaştı... Önceki gece Notthingham Forest'a transferi için sağlık kontrolünden geçen ancak evrakları yetişmeyen Belçikalı futbolcu dün İstanbul'a geldi...

    Fener’e geldi

    Fenerbahçe günlerdir büyük bir merakla beklenen forvet transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.



    GECE YARISI OPERASYONU...
    Bu açıklamadan birkaç saat sonra da Batshuayi, özel bir uçakla İstanbul'a geldi. Nottingham Forest'a transfer olmak üzereyken evraklar geciktiği için imza atamayan 28 yaşındaki Belçikalı golcü, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer için İngiltere'de bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Batshuayi'nin Nottingham'a transferi iptal olunca Chelsea ile anında masaya oturduğu öğrenildi. Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra Marsilya'ya transfer olan Batshuayi, 2016'da 39 milyon euro bedelle Chelsea'ye imza atmaştı.



    19 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, 14 gol ve 5 asistle toplamda 19 gole direkt katkı verdi.



        BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
        Fener yeni transferi Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea'ye 3.5 milyon Euro ödeneceği, Belçikalı yıldızın 3 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.



        1 TARAFTAR KARŞILADI!
        Fenerbahçe'nin son transferi Batshuayi, bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Belçikalı yıldızı havalimanında sadece 1 taraftarın karşılaması da dikkatleri çekti.



        TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
        Bitti denilen Maxi Gomez'in Trabzon'a imza atması sonrasında soğuk bir duş yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar Michy Batshuayi'nin transferinde adeta 2'ye bölündü. Sosyal medyada yorum yapan Sarı- Lacivertli taraftarların bir kısmı Belçikalı golcünün takıma faydalı olacağını, hücuma hareketlilik getireceğini ifade ederken bir kısmı da Batshuayi'nin net bir santrfor olmadığını attığından çok kaçırdığını belirterek transfere mesafeli yaklaştı. Yapılan yorumlarda "Nottingham'a imza atamadığı için geldi. Yoksa o da alınamayacaktı", "Batshuayi için mi bu kadar beklendi", "Gol kaçırma rekortmeni Fenerbahçe'de" ifadeleri kullanıldı.

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