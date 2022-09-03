Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsünü Batshuayi ile anlaştı

Fenerbahçe günlerdir büyük bir merakla beklenen forvet transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.
GECE YARISI OPERASYONU...
Bu açıklamadan birkaç saat sonra da Batshuayi, özel bir uçakla İstanbul'a geldi. Nottingham Forest'a transfer olmak üzereyken evraklar geciktiği için imza atamayan 28 yaşındaki Belçikalı golcü, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer için İngiltere'de bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Batshuayi'nin Nottingham'a transferi iptal olunca Chelsea ile anında masaya oturduğu öğrenildi. Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra Marsilya'ya transfer olan Batshuayi, 2016'da 39 milyon euro bedelle Chelsea'ye imza atmaştı.
19 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, 14 gol ve 5 asistle toplamda 19 gole direkt katkı verdi.