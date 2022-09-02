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    • Spor
    • 02.09.2022 16:36
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    • 02.09.2022 17:13
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    15 yıl sonra dejavu! Fenerbahçe'nin transferinde müthiş detay

    Golcü transferi için Michy Batshuayi ile anlaşan Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek başladı. Sarı lacivertliler, 2006/07 sezonunda da benzer bir senaryo ile yeni yıla başlangıç yaparken, sezon sonunda şampiyon olarak başarılı bir sezon geçirmişti. Bu sezon ile bahsi geçen sezon arasında başka benzerlikler de mevcut durumda bulunuyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Fener’de 15 yıl sonra dejavu!

    'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü Fenerbahçe için şimdiye kadar gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon yaşadıkları 15 yıl öncesiyle büyük benzerlikler yaşıyor. Fenerbahçe, yıllar önce olduğu gibi bu sezonu da mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor.

    2006/07 SEZONUNDA DA AYNISI OLMUŞTU

    Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele etmiş, 3. Ön Eleme turunda Ukrayna'da Dinamo Kiev'e 3-1 ve 2-2'lik sonuçlarla elenmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde yine Dinamo Kiev ile eşleşti… Fener, 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

    İKİSİNİN DE LAKABI 'BATMAN'

    Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Mateja Kezman'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler bugün Michy Batshuayi transferini açıkladı. İki oyuncunun lakabı da 'Batman'… Sırbistanlı efsane golcü o sezonu 11 golle tamamladı. Batshuayi'nin performansı ise merak ediliyor.

        9 FARKLI ŞAMPİYON OLMUŞTU

        2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yılıydı. Kanarya, 70 puanla şampiyon olarak tamamladığı sezonda en yakın rakibi Beşiktaş'a 9 puan fark atarak mutlu sona ulaşmayı başardı.

        Bu sezon ise Cumhuriyetimizin 100. yılı… İki sezon arasında büyük benzerlikler yaşanıyor. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.

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        Haberler Spor 15 yıl sonra dejavu! Fenerbahçe'nin transferinde müthiş detay
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