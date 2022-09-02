15 yıl sonra dejavu! Fenerbahçe'nin transferinde müthiş detay

'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü Fenerbahçe için şimdiye kadar gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon yaşadıkları 15 yıl öncesiyle büyük benzerlikler yaşıyor. Fenerbahçe, yıllar önce olduğu gibi bu sezonu da mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor.