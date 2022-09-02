15 yıl sonra dejavu! Fenerbahçe'nin transferinde müthiş detay

'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü Fenerbahçe için şimdiye kadar gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon yaşadıkları 15 yıl öncesiyle büyük benzerlikler yaşıyor. Fenerbahçe, yıllar önce olduğu gibi bu sezonu da mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor.
2006/07 SEZONUNDA DA AYNISI OLMUŞTU
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele etmiş, 3. Ön Eleme turunda Ukrayna'da Dinamo Kiev'e 3-1 ve 2-2'lik sonuçlarla elenmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde yine Dinamo Kiev ile eşleşti… Fener, 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.
İKİSİNİN DE LAKABI 'BATMAN'
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Mateja Kezman'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler bugün Michy Batshuayi transferini açıkladı. İki oyuncunun lakabı da 'Batman'… Sırbistanlı efsane golcü o sezonu 11 golle tamamladı. Batshuayi'nin performansı ise merak ediliyor.