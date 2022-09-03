CANLI | Başakşehir - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşıyor.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Berkay, Mounir, Okaka

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Ferhat, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Pereira, Oğuz, Eduardo

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Alanyaspor 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.