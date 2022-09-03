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    • Spor
    • 03.09.2022 19:26
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    • 03.09.2022 19:26
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    CANLI | Başakşehir - Alanyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Başakşehir - Alanyaspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşıyor.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

    BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Berkay, Mounir, Okaka

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Ferhat, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Pereira, Oğuz, Eduardo

    BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Başakşehir - Alanyaspor 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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