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    • Spor
    • 03.09.2022 20:39
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    • 03.09.2022 20:43
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    Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin ilk 11'leri ve öne çıkan detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Kayserispor maçının 11’leri belli oldu!

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Süper Lig'in ilk dört haftasında attığı 13 gol ile ligin en golcü takımı ünvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a boyun eğerek, 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren sarı lacivertliler, bu kez taraftarı önünde gollü bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.

        Yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan önderliğinde başlayan Kayserispor ise 4 karşılaşma oynarken, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 6 puan topladı. Deplasmanda oynadığı son 19 maçın sadece birini kazanabilen ve bu sezon dış sahada ilk puanlarını arayan sarı kırmızılı ekip, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle dar bir kadroyla mücadele veriyor.

        Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Enner Valencia, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise; Emrah Başsan, Ali Karimi ve Attamah'ın sakatlıkları bulunuyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU
        Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro
        Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

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            Fenerbahçe - Kayserispor maçının 11’leri belli oldu!
            Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!
                SON DAKİKA