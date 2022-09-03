Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in ilk dört haftasında attığı 13 gol ile ligin en golcü takımı ünvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a boyun eğerek, 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren sarı lacivertliler, bu kez taraftarı önünde gollü bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.