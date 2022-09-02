Trabzonspor Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını attı! Fırtına Maxi Gomez'e resmi imzayı attırdı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır transfer etmek istediği Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in transferini 24 saat içerisinde sonuçlandırdı. Trabzonspor'un İspanya'dan transfer ettiği oyuncular Bartra ve Bardhi de bu transfer sürecinde oyuncuyu ikna etme noktasında etkin rol oynadı. Maxi Gomez'i havalimanından alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Son 24 saat içerisinde sirküle oldu. Hayırlısı olsun." dedi. Oyuncunun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu sorusu üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum." cevabını verdi. Trabzonspor'un başkanı, "İsimlerin çok dolaşmaması lazım. Biz gizlice yapıyoruz. Menajeri Stefano'nun emeği çok büyüktür." sözleriyle konuşmasını noktaladı. Trabzonspor, Maxi Gomez'i önce, "Bize her yer Trabzon" videosu ile tanıttı. Gomez, "Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı. Fırtına yıldız oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro ödeyecek. Maxi Gomez yıllık 1.750.000 Euro kazanacak.