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    Trabzonspor Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını attı! Fırtına Maxi Gomez'e resmi imzayı attırdı

    Karadeniz Fırtınası, Fenerbahçe’nin uzun süredir görüştüğü Uruguaylı golcüye resmi imza attırdı. Trabzon transferi 24 saatlik müthiş bir opreasyonla tamamladı.

    24 saatlik müthiş operasyon

    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır transfer etmek istediği Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in transferini 24 saat içerisinde sonuçlandırdı. Trabzonspor'un İspanya'dan transfer ettiği oyuncular Bartra ve Bardhi de bu transfer sürecinde oyuncuyu ikna etme noktasında etkin rol oynadı. Maxi Gomez'i havalimanından alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Son 24 saat içerisinde sirküle oldu. Hayırlısı olsun." dedi. Oyuncunun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu sorusu üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum." cevabını verdi. Trabzonspor'un başkanı, "İsimlerin çok dolaşmaması lazım. Biz gizlice yapıyoruz. Menajeri Stefano'nun emeği çok büyüktür." sözleriyle konuşmasını noktaladı. Trabzonspor, Maxi Gomez'i önce, "Bize her yer Trabzon" videosu ile tanıttı. Gomez, "Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı. Fırtına yıldız oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro ödeyecek. Maxi Gomez yıllık 1.750.000 Euro kazanacak.



    BAŞKAN AĞAOĞLU KARŞILADI
    Valencia'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.



    FIRTINA GOMEZ'İ KAP'A BİLDİRDİ
    Trabzonspor Maxi Gomez için Valencia ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığını ve yıldız golcüyle 3+1 yıllık sözleme imzalandığını KAP'a bildirdi. Uruguaylı golcü Bordo-Mavili takımdan yıllık 1.750.000 Euro kazanacak. (YUNUS EMRE SEL)

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