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    • Spor
    • 02.09.2022 18:32
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    • 02.09.2022 18:35
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    Son dakika: UEFA Fenerbahçe ile Trabzonspor'u takibe aldı!

    Son dakika haberi... Avrupa futbolunun yönetici organı UEFA, finansal fair-play'i ihlal etme riski olan kulüplerin listesini yayınladı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listede yer aldığı açıklandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    UEFA Fenerbahçe ile Trabzonspor’u takibe aldı!

    UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal fair-play'i ihlal etme riski olan kulüpleri izlemeye aldığını açıkladı.

    UEFA'nın açıkladığı listede, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor da yer aldı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi.

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