Son dakika: UEFA Fenerbahçe ile Trabzonspor'u takibe aldı!

UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal fair-play'i ihlal etme riski olan kulüpleri izlemeye aldığını açıkladı.
UEFA'nın açıkladığı listede, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor da yer aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi.