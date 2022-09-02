Son dakika: Beşiktaş UEFA ile el sıkıştı!

* 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan izleme döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ama aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırlı olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni izleme dönemi sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.