Son dakika: Beşiktaş UEFA ile el sıkıştı!

Beşiktaş, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2025-26 sezonu sonuna kadar yapıldığını duyururken, "-2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise, 2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise- belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir" denildi.
Siyah beyazlılar'dan yapılan açıklamada,
"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.
Yapılan anlaşmanın ana hatları şu şekildedir: