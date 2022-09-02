Dünya futbolu Manchester City formasıyla 5 maçta 9 gole ulaşan Erling Haaland’ı konuşuyor! | Spor haberleri





SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Marek Hamsik'in Ümraniye karşısında 11'de sahaya çıkması, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise maça kulübede başlamaları bekleniyor. Sakatlığı süren Uğurcan, Visca, Hüseyin, Serkan ve Peres'in ise tedavileri devam ediyor.



ÜMRANİYE'DE A.GÜCÜ MESAİSİ

Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idman çift kale maçla sona erdi.



KENAN KARAMAN SCHALKE'DE

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda forvet Kenan Karaman'ın sözleşmesi sona erdirildi. Milli golcünün yeni durağı ise Alman ekibi Schalke 04 oldu. 28 yaşındaki santrfor dün sağlık kontrollerinden geçti. Kenan Karaman'ın bugün Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacağı bildirildi.



ADAMA TRAORE HULL CİTY'E TRANSFER OLDU

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi. Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giyen Traore 3 gol attı.



OĞUZHAN ÖZYAKUP FORTUNA SİTTARD'DA

Beşiktaş formasını 10 yıl boyunca giyen Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha yeni takımıyla 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Oğuzhan Beşiktaş'ta 226 lig maçında 29 gol 41 asistlik performans sergiledi.



GENÇ KALECİ BERKE PORTİMONENSE'DE

Fenerbahçe'den ayrılan genç kaleci Berke Özer Portekiz Ligi takımlarından Portimonense ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Berke'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imza atacağı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe formasıyla 14 maçta süre almıştı.



LİLLE ADAM OUNAS'I KADROSUNA KATTI

Fransa Ligue 1 takmlarından Lille Napoli'den Cezayirli kanat oyuncusu Adam Ounas'ı 2.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında renklerine bağladı. 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 21 maçta süre alırken 2 kez fileleri havalandırdı.



EMRE BELÖZOĞLU'NA UEFA'DAN CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.



OĞULCAN İÇİN KARAR HAFTASI

Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan'ın kaderi belli oluyor. Yıldız futbolcuya şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 4 takımın teklif yaptığı öğrenildi. Yönetimin 1 haftalık süreçte Oğulcan'ın menajeriyle bu teklifleri değerlendirip kesin kararın verileceği belirlendi.



BAŞKAN KOÇ LONDRA'DA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer görüşmeleri için 3 gündür Avrupa'da olduğu ve son durağının da İngiltere'nin başkenti Londra olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Londra'da olması akıllara bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi getirdi. Ancak Belçikalı santrfor Fenerbahçe taraftarının mesafeli yaklaştığı bir isim olarak dikkat çekiyor.



F.BAHÇE-KAYSERİ MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'de 58. haftanın hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Ümraniye-Trabzon maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe-Kayseri maçını ise Ali Palabıyık yönetecek. Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan. Galatasaray-Gazientep maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



VALENCİA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

PFDK Enner Valencia'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada," Enner Valencia'nın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 8.700 TL para cezası verilmiştir." denildi.



Brezilyalı yıldız Antony Manchester United'ta

Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Manchester ekibi, 95 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.



GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gaziantep'in Joao Figueiredo, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının önemli olduğunu aktaran Figueiredo, "Dışarıda oynayacağız. Galatasaray büyük takım. Oradan alacağımı z puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için." şeklinde konuştu.



KARŞIYAKA TIRPANCI'YI KADROSUNA KATTI

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, Sarı-Lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.



TFF REZERV LİG'İN KALDIRILDIĞINI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.



İSVİÇRELİ MANUEL AKANJİ MANCHESTER CİTY'DE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.



TRABZONSPOR ÜMRANİYE SINAVINDA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Fırtına'da sakatlıkları geçen Hamsik, Bakasetas ve A.Ömür de kadroda yer alıyor. Yeni transferler Naci Ünüvar ve Umut Bozok da kafilede yer aldı.



SANATINI TRABZON İÇİN İCRA EDECEK

Trabzonspor, Umut Bozok transferini dün resmen açıkladı. Bordo-Mavililer resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok" ifadeleri kullanıldı. Yıldız oyuncu 9 numaralı formayı giyecek.

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