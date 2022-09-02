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    Dünya futbolu Manchester City formasıyla 5 maçta 9 gole ulaşan Erling Haaland’ı konuşuyor! | Spor haberleri

    Dünya futbolu Erling Haaland’ı konuşuyor. Manchester City formasıyla 5 maçta 9 gole ulaşan Norveçli yıldız topa her 15 dokunuşta bir ağları sarsarak müthiş bir istatistiğe imza atıyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Çılgın Norveçli!

    Sezon başında Borussia Dortmund'tan 60 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın Almanya'daki müthiş performansını İngiltere'ye taşıyıp taşıyamayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Norveçli süper yıldız, Premier Lig kariyerine yaptığı girişle sadece İngiltere değil tüm dünyada büyük ses getirdi. Geçtiğimiz hafta Crystal Palace maçında 29 dakikada hat-trick yapan Haaland önceki gün de Manchester City'nin Southampton'ı 6-0 yendiği karşılaşmada sadece 26 dakikada içinde 3 kez ağları sarsmaşı başardı. City formasıyla Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaşan yıldız futbolcu üstelik bu karşılaşmalarda sadece 135 kez topa dokundu. Yani Haaland her 15 dokunuşta bir ağları sarsarak inanılmaz bir istatistiğin altına imza koydu. 22 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'ta 89 maçta 86 gol atarken, Salzburg'ta da 27 maçta 29 gole ulaşmıştı. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 189 maça çıkan Erling Haaland 144 gol ve 37 asistle tam 181 gole direkt katkıda bulunmayı da başardı.



    2.5'A ALDILAR 40'A SATACAKLAR
    Braga, 2.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Serdar Saatçi'nin serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde hazırlık kampındaki davranışları nedeniyle gözden düşen Serdar Saatçi, Portekiz'in Braga takımına transfer oldu. Portekiz ekibi bu transfer karşılığında Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Ancak ilginç olan Braga'nın Serdar Saatçi için belirlediği serbest kalma bedeli oldu. Braga genç stoper için 40 milyon Euro serbest kalma bedeli belirledi. Haber Portekiz medyasında da flaş haber olarak yayınlandı.



    SASUOLO'NUN İNADI İNAT
    Kadrodaki yerli sıkıntısını dikkate alarak Kaan Ayhan'ın transferi için birkez daha harekete geçen Galatasaray pazarlıklara başladı. Ancak daha önce yapılan görüşmelerde olduğu gibi Sassuolo'nun bonservis ücreti konusunda katı bir tutum sergilediği öğrenildi. İtalyan kulübünün Kaan için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi kesinlikle düşünmediği öğrenildi. Milli futbolcunun da yıllık 2 milyon Euro'luk maaş beklentisinin Galatasaray cephesinde sıkıntı yarattığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 8 Eylül'e kadar hem Kaan Ayhan hem de Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüreceği ancak şu anki mevcut şartlarda bu transferin bitmesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi.
    Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



        HALİL RESMEN BURNLEY'DE
        Son 1.5 sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren ve bu transfer döneminde de adı sık sık 4 büyükler ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Milli futbolcu, İngiltere Championship ekibi Burnley ile dün resmi sözleşme imzaladı. Burnley'in Halil Dervişoğlu'nu 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.



        TRABZON 11'İ YİNE SAHAYA
        Galatasaray sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor deplasmanında oynanan futboldan büyük oranda memnun olan teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın formsuz olmalarına rağmen Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt ve Seferovic'e yine 11'de görev vermesi bekleniyor.



        MOHAMED FRANSA'DA COŞTU
        Tartışmalı bir şekilde Galatasaray'dan Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Fransa'daki performansıyla büyük ses getirmeye başladı. Ligin 3. haftasında oynanan Marsilya maçında 1 asist yapan Mısırlı yıldız, Toulouse karşısında ise 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olmuştu. Önceki akşam Strasbourg önünde ilk kez 11'de sahaya çıkan Mostafa Mohamed 85. dakikada attğı güzel golle skoru 1-1'e getirdi ve gecenin yıldızı oldu. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun performansı Fransız basınından da büyük övgü aldı. Galatasaray ile Nantes arasında yapılan anlaşmaya göre Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Mısırlı forvetin bu çizgisini sürdürmesi durumunda Nantes'in kesin olarak bu opsiyonu kullanacağı belirtiliyor.



            OMAR'A GÜLE GÜLE
            Galatasaray Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin kontratının tek taraflı fesh edildiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profosyonel futbulcumuz Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



            FENERBAHÇE'DE MAXIMUM İSYAN
            Maxi Gomez Trabzonspor'a gitti, Fener taraftarı adeta çılgına döndü... Fenerbahçe imza aşamasına getirdiği Uruguaylı santrfor için son 2 iki günde hiçbir iletişim kurmaması sonucunda Maxi Gomez'in Bordo-Mavili kulüp için İstanbul'a gelmesinin hesabı Fener yönetimine kesildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sanal alemde attıkları mesajlarla Başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttular. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Maxi Gomez'den daha iyisini mi buldunuz, neyin peşindesiniz", "Bir işi de tam yapın, hiç mi ders almadınız", "6 milyon Euro'ya kadar fiyatı indirdiniz. Adamı bedava mı vereceklerdi", "Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Kafa gollerinin kralını zorla Trabzon'a gönderdiniz" ifadeleri kullanıldı.



            SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
            Fenerbahçe, üper Lig'in beşinci haftasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



                KRAL GERİ DÖNÜYOR
                Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmanlara çıkan Joshua King, Kayseri maçında ilk 11'de start alacak. Valencia'nın kırmızı kart cezalısı olması, Berisha'nın da takımdan ayrılması sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'un Joshua King'i 11'e koyacağı Joao Pedro'nun de 11'de sahaya çıkma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Takımın moral seviyesini ve özgüvenini yükseltmek için Kayseri maçına büyük önem veren Portekizli teknik adamın takımını yine 3'lü savunma ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Bu arada orta sahada Arao'nun yerine Miguel Crespo'nun forma giyme ihtimalinin olduğu Portekizli oyuncunun as takımda denendiği de gelen haberler arasında.



                YUSUF YUVAYA GERİ DÖNDÜ
                Trabzonspor transfere doymuyor. Yönetim Agüm içerisinde Umut Bozok ve Maxi Gomez transferlerinden sonra bir transferi daha sonuçlandırdı. Fırtına, 3 yıl önce 16 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lille kulübüne sattığı ardından 1 milyon euro daha bonus kazandığı Yusuf Yazıcı'yı 3 yıl sonra kiralık olarak kadrosuna kattı. Yusuf'un mevkisine transfer yapan Fransız kulübü de oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdi. Yusuf bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.



                MASOURAS'TA İŞLEM TAMAM
                Karadeniz Fırtınası, kanat transferi için Olympiakos forması giyen Masouras ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübüyle de el sıkışan Trabzonspor'un yakın bir süre içinde yıldız futbolcuyu Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun transfer sürecinde Bakasetas başrol oynadı. Bordo-Mavililer'in yıldız orta saha oyuncusunu 5 milyon Euro bir bedelle bitireceği Yunan medyasında da geniş yer aldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 28 yaşındaki Georgios Masouras'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



                    SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
                    Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Marek Hamsik'in Ümraniye karşısında 11'de sahaya çıkması, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise maça kulübede başlamaları bekleniyor. Sakatlığı süren Uğurcan, Visca, Hüseyin, Serkan ve Peres'in ise tedavileri devam ediyor.

                    ÜMRANİYE'DE A.GÜCÜ MESAİSİ
                    Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idman çift kale maçla sona erdi.

                    KENAN KARAMAN SCHALKE'DE
                    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda forvet Kenan Karaman'ın sözleşmesi sona erdirildi. Milli golcünün yeni durağı ise Alman ekibi Schalke 04 oldu. 28 yaşındaki santrfor dün sağlık kontrollerinden geçti. Kenan Karaman'ın bugün Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacağı bildirildi.

                    ADAMA TRAORE HULL CİTY'E TRANSFER OLDU
                    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi. Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giyen Traore 3 gol attı.

                    OĞUZHAN ÖZYAKUP FORTUNA SİTTARD'DA
                    Beşiktaş formasını 10 yıl boyunca giyen Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha yeni takımıyla 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Oğuzhan Beşiktaş'ta 226 lig maçında 29 gol 41 asistlik performans sergiledi.

                    GENÇ KALECİ BERKE PORTİMONENSE'DE
                    Fenerbahçe'den ayrılan genç kaleci Berke Özer Portekiz Ligi takımlarından Portimonense ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Berke'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imza atacağı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe formasıyla 14 maçta süre almıştı.

                    LİLLE ADAM OUNAS'I KADROSUNA KATTI
                    Fransa Ligue 1 takmlarından Lille Napoli'den Cezayirli kanat oyuncusu Adam Ounas'ı 2.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında renklerine bağladı. 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 21 maçta süre alırken 2 kez fileleri havalandırdı.

                    EMRE BELÖZOĞLU'NA UEFA'DAN CEZA
                    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

                    OĞULCAN İÇİN KARAR HAFTASI
                    Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan'ın kaderi belli oluyor. Yıldız futbolcuya şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 4 takımın teklif yaptığı öğrenildi. Yönetimin 1 haftalık süreçte Oğulcan'ın menajeriyle bu teklifleri değerlendirip kesin kararın verileceği belirlendi.

                    BAŞKAN KOÇ LONDRA'DA
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer görüşmeleri için 3 gündür Avrupa'da olduğu ve son durağının da İngiltere'nin başkenti Londra olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Londra'da olması akıllara bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi getirdi. Ancak Belçikalı santrfor Fenerbahçe taraftarının mesafeli yaklaştığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

                    F.BAHÇE-KAYSERİ MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
                    Süper Lig'de 58. haftanın hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Ümraniye-Trabzon maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe-Kayseri maçını ise Ali Palabıyık yönetecek. Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan. Galatasaray-Gazientep maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

                    VALENCİA'NIN CEZASI BELLİ OLDU
                    PFDK Enner Valencia'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada," Enner Valencia'nın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 8.700 TL para cezası verilmiştir." denildi.

                    Brezilyalı yıldız Antony Manchester United'ta
                    Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Manchester ekibi, 95 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

                    GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
                    Gaziantep'in Joao Figueiredo, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının önemli olduğunu aktaran Figueiredo, "Dışarıda oynayacağız. Galatasaray büyük takım. Oradan alacağımı z puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için." şeklinde konuştu.

                    KARŞIYAKA TIRPANCI'YI KADROSUNA KATTI
                    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, Sarı-Lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.

                    TFF REZERV LİG'İN KALDIRILDIĞINI DUYURDU
                    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

                    İSVİÇRELİ MANUEL AKANJİ MANCHESTER CİTY'DE
                    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.

                    TRABZONSPOR ÜMRANİYE SINAVINDA
                    Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Fırtına'da sakatlıkları geçen Hamsik, Bakasetas ve A.Ömür de kadroda yer alıyor. Yeni transferler Naci Ünüvar ve Umut Bozok da kafilede yer aldı.

                    SANATINI TRABZON İÇİN İCRA EDECEK
                    Trabzonspor, Umut Bozok transferini dün resmen açıkladı. Bordo-Mavililer resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok" ifadeleri kullanıldı. Yıldız oyuncu 9 numaralı formayı giyecek.

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