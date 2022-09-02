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    Beşiktaş'ta kriz kapıda! İlk 11’de 3 yerli oyuncu şartı Ismael’in başını ağrıtacak

    Beşiktaş’ta yerli oyuncu krizi kapıya dayandı. Teknik direktör Ismael’in elinde direkt kullanabileceği yerli isimler olarak sadece Ersin Destanoğlu Necip Uysal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin bulunuyor.

    Beşiktaş’ta yerli alarmı

    Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta iş yerli oyuncu durumuna gelince ciddi bir sıkıntı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Yılmaz'ın ardından Serdar Saatçi ve Kenan Karam'ın da takımdan ayrılması Valerien Ismael'i kara kara düşündürüyor. Zira kurallar gereği sahadaki 11 oyuncunun en az 3'ünün yerli olma zorunluluğu var. Ancak Valerien Ismael'in elinde şu anda kullanabileceği yerli futbolcu sayısı sadece 7. Sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar dikkate alındığında bu rakam oldukça az görünüyor.



    YERLİ TAKVİYE ŞART
    Beşıktaş'ta Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Salih Uçan, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan, Kerem Aatakan Keskin forma giyebilecek düzüydeki yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Kartal Yılmaz'ın ardından Kenan karaman ve Serdar Saatçi de takımdan ayrıldı. Beşiktaş'ın, 8 Eylül tarihine kadar 1-2 yerli isim transfer etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.



    YERLİ TRANSFERİ KAPIDA
    Uzun lig maratonunda sakatlık. cezalar ve formsuzluk dikkate alındığında yerli takviye yapılması zorunluluk gibi görünüyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta kriz kapıda! İlk 11’de 3 yerli oyuncu şartı Ismael’in başını ağrıtacak
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