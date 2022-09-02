Beşiktaş'ta kriz kapıda! İlk 11’de 3 yerli oyuncu şartı Ismael’in başını ağrıtacak

Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta iş yerli oyuncu durumuna gelince ciddi bir sıkıntı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Yılmaz'ın ardından Serdar Saatçi ve Kenan Karam'ın da takımdan ayrılması Valerien Ismael'i kara kara düşündürüyor. Zira kurallar gereği sahadaki 11 oyuncunun en az 3'ünün yerli olma zorunluluğu var. Ancak Valerien Ismael'in elinde şu anda kullanabileceği yerli futbolcu sayısı sadece 7. Sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar dikkate alındığında bu rakam oldukça az görünüyor.