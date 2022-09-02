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    12 dev adam son nefeste! A Milli Basketbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

    Milli Takımımız, Karadağ engelini Furkan Korkmaz’ın son dakikalrdaki etkili oyunuyla yıktı. Larkin 18, Cedi Osman ise 15 sayıyla galibiyette çok büyük rol oynadı.

    12 dev adam son nefeste!

    Milli Takım, EuroBasket'e galibiyetle başladı. 12 Dev Adam, grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup etti. Kırmızı- Beyazlılar'da Shane Larkin attığı 18 sayı ile galibiyette başrol oynadı. Milli Takım'ın bir başka yıldızı Cedi Osman ise 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



    FARK 10'A ÇIKTI
    Pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi. A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.



    FURKAN İŞİ BİTİRDİ
    3. çeyreği de 53-51 önde tamamlayan 12 Dev Adam, 37. dakikada 5 sayı geriye düştü. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-Yıldızlılar, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı
    MİLLİ Takımımız'ın pota altındaki en önemli silahlarından biri olan Alperen Şengün karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı. Ancak genç yıldız savunmada çok hata yaptı.



        OYNADIĞIMIZ OYUNDAN UTANÇ DUYUYORUM!
        Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Karadağ galibiyetinden sonra olay yaratacak açıklamalar yaptı. Türk halkından özür dileyen tecrübeli coach, "Bu akşamın tek olumlu tarafı şanslı bir galibiyet almamız. Felaket bir basketbol oynadık. Özellikle uzunlarımızın oynadığı basketbol utanç vericiydi. Bu şekilde bir noktaya varamayacağımızı gördüm. Hakem bir noktada bizim lehimize çok kritik bir hücum faul çaldı. Maçı hakettik mi? Bence hayır. Tüm Türkiye'den özür diliyorum. Bulgaristan maçına bakacağız. Ancak uzunlarımızdan verim alamazsak ileriye gitmemizin zor olduğunu düşünüyorum" dedi.



        BOSNA HERSEK 10 SAYI FARK ATTI
        Eurobasket B Grubu'nda Bosna Hersek ilk maçında Macaristan'ı 95-85 mağlup etti. Bosna-Hersek'te Dzanan Musa 19 sayı, 5 ribaund, 6 asist; Jusuf Nurkic 19 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Miralem Halilovic 16 sayı, 8 ribaund, 4 asist; John Roberson 15 sayı, 5 asistle oynadı. Macaristan karşılaşmanın ilk yarısını 46-45 önde tamamlasa da sahadan boynu büyük ayrıldı.



        SLOVENYA SON BÖLÜMDE KAZANDI
        Eurobasket 2022'de B grubu ikinci maçında Slovenya son bölümü büyük heyecana sahne olan maçta Litvanya'yı 92-85 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında Almanya, Fransa'yı 76-63 yenerek 2'de 2 yaptı. A grubu karşılaşmasında ise Belçika uzatmaya giden maçta Gürcistan'ı 79-76'lık skorla geçti.



            BOĞALAR KOMŞU'YU FARKLI DEVİRDİ
            FIBA EuroBasket 2022'nin açılış maçında İspanya, Bulgaristan'ı farklı devirdi: 114-87. İspanya'da devşirme oyuncu Lorenzo Brown, milli takıma iyi bir başlangıç yaptı. Brown, maçı 17 sayı ve 5 asistle tamamladı. Hernangomez kardeşlerden Willy 16 sayı, 6 ribaunt yaparken Juancho 13 sayı ve 7 ribaunt ile oynadı. 37 yaşındaki Rudy Fernandez 12 sayı, Jaime Fernandez 12 sayı Garuba ise 10 sayıyla maçı noktaladı.

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