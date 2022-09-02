12 dev adam son nefeste! A Milli Basketbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Milli Takım, EuroBasket'e galibiyetle başladı. 12 Dev Adam, grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup etti. Kırmızı- Beyazlılar'da Shane Larkin attığı 18 sayı ile galibiyette başrol oynadı. Milli Takım'ın bir başka yıldızı Cedi Osman ise 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
FARK 10'A ÇIKTI
Pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi. A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.
FURKAN İŞİ BİTİRDİ
3. çeyreği de 53-51 önde tamamlayan 12 Dev Adam, 37. dakikada 5 sayı geriye düştü. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-Yıldızlılar, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı
MİLLİ Takımımız'ın pota altındaki en önemli silahlarından biri olan Alperen Şengün karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı. Ancak genç yıldız savunmada çok hata yaptı.