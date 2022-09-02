12 dev adam son nefeste! A Milli Basketbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı





OYNADIĞIMIZ OYUNDAN UTANÇ DUYUYORUM!

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Karadağ galibiyetinden sonra olay yaratacak açıklamalar yaptı. Türk halkından özür dileyen tecrübeli coach, "Bu akşamın tek olumlu tarafı şanslı bir galibiyet almamız. Felaket bir basketbol oynadık. Özellikle uzunlarımızın oynadığı basketbol utanç vericiydi. Bu şekilde bir noktaya varamayacağımızı gördüm. Hakem bir noktada bizim lehimize çok kritik bir hücum faul çaldı. Maçı hakettik mi? Bence hayır. Tüm Türkiye'den özür diliyorum. Bulgaristan maçına bakacağız. Ancak uzunlarımızdan verim alamazsak ileriye gitmemizin zor olduğunu düşünüyorum" dedi.