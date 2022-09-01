Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakem listesi açıklandı!

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 2 Eylül 2022 tarihinde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.
İŞTE 5. HAFTANIN HAKEM LİSTESİ
Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Karagümrük: Yasin Kol
Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam