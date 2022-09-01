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    • Spor
    • 01.09.2022 13:17
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    • 01.09.2022 13:21
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    Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakem listesi açıklandı!

    Son dakika haberi... Süper Lig'de 5. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken, maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe'nin mücadelesine Ali Palabıyık atanırken, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler, Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu ve Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    5. haftanın hakemleri açıklandı!

    Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 2 Eylül 2022 tarihinde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.

    İŞTE 5. HAFTANIN HAKEM LİSTESİ

    Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
    Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
    Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
    Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
    Sivasspor-Karagümrük: Yasin Kol
    Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
    Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
    Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
    Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
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        Haberler Spor Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakem listesi açıklandı!
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