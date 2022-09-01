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    • 01.09.2022 20:52
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    • 01.09.2022 21:06
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    Son dakika: Trabzonspor Maxi Gomez'i 'KAP'tı! İşte maliyeti...

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Fırtına, yıldız futbolcu için 3 milyon Euro ödeyecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Maxi Gomez’i ’KAP’tı! İşte maliyeti...

    Trabzonspor, Maxi Gomez için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %25 pay verileceğini KAP'a bildirdi.

    İşte KAP'a yapılan o açıklama;

    Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

    Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.



    İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

    Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

    Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

    2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.



    FIRTINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ
    Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına'nın Boğa'sı imzayı attı. Trabzonsporumuza hoş geldin 'El Toro' Maxi Gomez!" ifadelerine yer verdi.
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