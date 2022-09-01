Son dakika: Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da!

Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.