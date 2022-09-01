Son dakika: Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da!





TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak. Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.

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