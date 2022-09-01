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    • Spor
    • 01.09.2022 22:37
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    • 01.09.2022 22:59
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    Son dakika: Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da!

    Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

    Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da

    Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.



    Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.



    ERTUĞRUL DOĞAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ
    Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.



        TÜRKİYE'YE GELİYOR
        Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak. Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.

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