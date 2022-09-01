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    • Spor
    • 01.09.2022 23:07
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    • 01.09.2022 23:07
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    Son dakika:TFF, Kulüpler Birliği'nin yaptığı talebi değerlendirerek Rezerv Lig'in iptal edildiğini duyurdu

    TFF, Kulüpler Birliği'nin yaptığı talebi değerlendirerek Rezerv Lig'in iptal edildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiği belirtilirken kulüplerin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi'yle ilgili düzenlemelerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

    Son dakika: Rezverv Lig kaldırıldı

    FF, Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmayacağını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

    Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

    1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

    2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

    3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

    Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır. "

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    Haberler Spor Son dakika:TFF, Kulüpler Birliği'nin yaptığı talebi değerlendirerek Rezerv Lig'in iptal edildiğini duyurdu
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