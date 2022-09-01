Maxi Gomez’de kriz yaşayan Fenerbahçe'den Muriel sürprizi

Fenerbahçe'nin Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre Sarı-Lacivertliler hem Valencia hem de Uruguaylı golcüyle ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamaya başladı. Fenerbahçe'nin golcü transferinde bu gelişmeler yaşanırken ortaya sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı belirtildi. Maxi Gomez'in transferinde sürpriz yaşanması durumunda Kolombiyalı golcü için şartlar zorlanacak. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2019 yılından beri Atalanta forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Muriel, bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı ancak golle tanışamadı. 2019 yılında Sevilla'dan Atalanta'ya 21.2 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, 45 kez milli takım formasını giyerken 8 gole imza attı. Muriel, Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria ve Fiorentina'da da forma giydi. Kariyerinde 418 maçta 142 gole imza atarken 67 de asist yaptı. Alınan bilgilere göre Kanarya'nın listesinde Leverkusen forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun da bulunuyor. Yönetimin Azmoun için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor.

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