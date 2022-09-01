Galatasaray'a transferi an meselesi olan Arjantinli süper yıldız Icardi için bütün hazırlıklar tamamlandı

Transferin flaş takımı Galatasaray bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG formasını giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'nin transferinde en kritik güne girdi. Eğer Arjantinli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde transferin biteceği son günde çok sürpriz bir teklif almazsa Galatasaray'ın yolunu tutacak.
DOLBERG MÜJDESİ
Transferde adı geçen Sevilla'nın Nice formasını giyen Kasperg Dolberg ile anlaşması da Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Hem Icardi hem de PSG ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan 1 Eylül'ü beklerken bir yandan da bu önemli transfer için tüm hazırlıklarını yapıyor. Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin İstanbul'a konaklayacağı otel ve eşi Wanda Nara ile beraber yaşayacağı ev ayarlanmış durumda. Eğer her şey yolunda giderse Icardi'nin en geç cumartesi gününe kadar özel uçakla İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
ŞOVA DÖNÜŞECEK
Galatasaray yönetimi, Mertens ve Torreira transferinde olduğu gibi Arjantinli golcünün İstanbul'a inişini de tam bir şova dönüştürmek istiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın ayrıca tüm dünyada büyük ses getirecek transferi açıklama şekliyle ilgili özel hazırlıklar yaptığı da ifade ediliyor. Yönetim ayrıca forma ve farklı ürün satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.