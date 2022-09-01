Galatasaray'a transferi an meselesi olan Arjantinli süper yıldız Icardi için bütün hazırlıklar tamamlandı





DOLBERG MÜJDESİ

Transferde adı geçen Sevilla'nın Nice formasını giyen Kasperg Dolberg ile anlaşması da Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Hem Icardi hem de PSG ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan 1 Eylül'ü beklerken bir yandan da bu önemli transfer için tüm hazırlıklarını yapıyor. Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin İstanbul'a konaklayacağı otel ve eşi Wanda Nara ile beraber yaşayacağı ev ayarlanmış durumda. Eğer her şey yolunda giderse Icardi'nin en geç cumartesi gününe kadar özel uçakla İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.