Mauro Icardi transferinde en kritik 24 saat! Galatasaray şova hazırlanıyor: Otel ve ev bile hazır

Transferin flaş takımını Galatasaray bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG formasını giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'nin transferinde en kritik güne girdi.
Eğer Arjantinli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde transferin biteceği son günde çok sürpriz bir teklif almazsa Galatasaray'ın yolunu tutacak.
SEVİLLA DOLBERG'LE ANLAŞTI
Transferde adı geçen Sevilla'nın Nice formasını giyen Kasperg Dolberg ile anlaşması da Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Hem Icardi hem de PSG ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan 1 Eylül'ü beklerken bir yandan da bu önemli transfer için tüm hazırlıklarını yapıyor.