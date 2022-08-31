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    • 31.08.2022 18:35
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    Mauro Icardi transferinde en kritik 24 saat! Galatasaray şova hazırlanıyor: Otel ve ev bile hazır

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de transferin en flaş ekibi Galatasaray, yine büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Icardi transferinde en kritik güne girildi.

    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Icardi transferinde en kritik 24 saat!

    Transferin flaş takımını Galatasaray bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG formasını giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'nin transferinde en kritik güne girdi.

    Eğer Arjantinli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde transferin biteceği son günde çok sürpriz bir teklif almazsa Galatasaray'ın yolunu tutacak.



    SEVİLLA DOLBERG'LE ANLAŞTI
    Transferde adı geçen Sevilla'nın Nice formasını giyen Kasperg Dolberg ile anlaşması da Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Hem Icardi hem de PSG ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan 1 Eylül'ü beklerken bir yandan da bu önemli transfer için tüm hazırlıklarını yapıyor.

        Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin İstanbul'a konaklayacağı otel ve eşi Wanda Nara ile beraber yaşayacağı ev ayarlanmış durumda. Eğer her şey yolunda giderse Mauro Icardi'nin en geç cumartesi gününe kadar özel uçakla İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.



        TAM BİR ŞOVA DÖNÜŞECEK
        Galatasaray yönetimi, Mertens ve Torreira transferinde olduğu gibi Arjantinli golcünün İstanbul'a inişini de tam bir şova dönüştürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ayrıca tüm dünyada büyük ses getirecek transferi açıklama şekliyle ilgili özel hazırlıklar yaptığı da ifade ediliyor.

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