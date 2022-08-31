Mauro Icardi transferinde en kritik 24 saat! Galatasaray şova hazırlanıyor: Otel ve ev bile hazır





SEVİLLA DOLBERG'LE ANLAŞTI

Transferde adı geçen Sevilla'nın Nice formasını giyen Kasperg Dolberg ile anlaşması da Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Hem Icardi hem de PSG ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan 1 Eylül'ü beklerken bir yandan da bu önemli transfer için tüm hazırlıklarını yapıyor.