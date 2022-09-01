Fenerbahçe'deki yabancı futbolcular can sıkıyor!

Fenerbahçe, elindeki yabancı oyuncularının fazlalığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Alman golcüsü Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiraladı. Buna rağmen kadrodaki yabancı futbolcu fazlalığı büyük sıkıntı olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertliler'in mevcut yabancı futbolcuları Szalai, Peres, Henrique, Lemos, Novak, Alioski, Lincoln, Osayi, Arao, Zajc, Crespo, Rossi, Valencia, Bruma, King ve Pedro... 16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe, bir golcü ve bir stoper transferi daha düşünüyor. Golcü transferi gerçekleşirse sayı 17'ye, stoper de alınırsa bu sayı 18'e yükselecek. Fenerbahçe en az 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda elden çıkarmayı düşündüğü tek isim Filip Novak... Çekyalı oyuncu dışında Bruma da gözden çıkarılmış durumda.
BRUMA TOPUN AĞZINDA
Fenerbahçe'ye bu sezon transfer edilen Bruma bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Sarı- Lacivertliler, tecrübeli oyuncu ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, Bruma'nın menajeri Catio Balde ile görüşme gerçekleştirdi.
F.BAHÇE'NİN YABANCILARI
SZALAI
PERES
HENRIQUE
LEMOS
NOVAK
ALIOSKI
LINCOLN
OSAYI
ARAO
ZAJC
CRESPO
ROSSI
VALENCIA
BRUMA
KING
PEDRO