Fenerbahçe'deki yabancı futbolcular can sıkıyor!

Fenerbahçe, elindeki yabancı oyuncularının fazlalığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Alman golcüsü Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiraladı. Buna rağmen kadrodaki yabancı futbolcu fazlalığı büyük sıkıntı olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertliler'in mevcut yabancı futbolcuları Szalai, Peres, Henrique, Lemos, Novak, Alioski, Lincoln, Osayi, Arao, Zajc, Crespo, Rossi, Valencia, Bruma, King ve Pedro... 16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe, bir golcü ve bir stoper transferi daha düşünüyor. Golcü transferi gerçekleşirse sayı 17'ye, stoper de alınırsa bu sayı 18'e yükselecek. Fenerbahçe en az 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda elden çıkarmayı düşündüğü tek isim Filip Novak... Çekyalı oyuncu dışında Bruma da gözden çıkarılmış durumda.