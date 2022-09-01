Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'deki yabancı futbolcular can sıkıyor!

    Golcü ve stoper transferi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Novak dışında elden çıkartacak isim de yok. İşte tüm detaylar...

    Fener’de yabancı krizi!

    Fenerbahçe, elindeki yabancı oyuncularının fazlalığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Alman golcüsü Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiraladı. Buna rağmen kadrodaki yabancı futbolcu fazlalığı büyük sıkıntı olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertliler'in mevcut yabancı futbolcuları Szalai, Peres, Henrique, Lemos, Novak, Alioski, Lincoln, Osayi, Arao, Zajc, Crespo, Rossi, Valencia, Bruma, King ve Pedro... 16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe, bir golcü ve bir stoper transferi daha düşünüyor. Golcü transferi gerçekleşirse sayı 17'ye, stoper de alınırsa bu sayı 18'e yükselecek. Fenerbahçe en az 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda elden çıkarmayı düşündüğü tek isim Filip Novak... Çekyalı oyuncu dışında Bruma da gözden çıkarılmış durumda.



    BRUMA TOPUN AĞZINDA
    Fenerbahçe'ye bu sezon transfer edilen Bruma bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Sarı- Lacivertliler, tecrübeli oyuncu ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, Bruma'nın menajeri Catio Balde ile görüşme gerçekleştirdi.



    F.BAHÇE'NİN YABANCILARI
    SZALAI
    PERES
    HENRIQUE
    LEMOS
    NOVAK
    ALIOSKI
    LINCOLN
    OSAYI
    ARAO
    ZAJC
    CRESPO
    ROSSI
    VALENCIA
    BRUMA
    KING
    PEDRO

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ’cülere selam çaktı!
    Haberler Spor Fenerbahçe'deki yabancı futbolcular can sıkıyor!
        SON DAKİKA