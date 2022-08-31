Fenerbahçe'de yabancı krizi! En az 3 yabancıyla da yolları ayırmak zorunda

Sarı-Lacivertliler'in mevcut yabancı futbolcuları Szalai, Peres, Henrique, Lemos, Novak, Alioski, Lincoln, Osayi, Arao, Zajc, Crespo, Rossi, Valencia, Bruma, King ve Pedro...

16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe, bir golcü ve bir stoper transferi daha düşünüyor. Golcü transferi gerçekleşirse sayı 17'ye, stoper de alınırsa bu sayı 18'e yükselecek.

Fenerbahçe en az 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda elden çıkarmayı düşündüğü tek isim Filip Novak... Çekyalı oyuncu dışında Bruma da gözden çıkarılmış durumda.

Kanarya'da sezon başı transfer edilen Bruma ile talip çıkması durumunda yolların ayrılması bekleniyor.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, yeni sezonda Peres, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln, Arao, Bruma, King ve Pedro'yu kadrosuna katmıştı.

Avrupa'da transfer sezonu yarın sona eriyor. Süper Lig'de ise transfer sezonu 8 Eylül tarihinde sona erecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için grup aşaması kadro listesini Cuma gecesine kadar UEFA'ya iletecek.