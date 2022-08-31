Fenerbahçe taraftarı Augsburglu olacak! Mergim Berisha'nın transfer detayları ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler geçen sezon Avusturya ekibi Salzburg'tan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 1 maçta forma giyen Berisha 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Alman golcü ligde ilk hafta Ümraniyespor'a karşı gol atma başarısı gösterdi.