Fenerbahçe taraftarı Augsburglu olacak! Mergim Berisha'nın transfer detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor... Son olarak Alman golcü ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen tecrübeli golcü Bundesliga'nın yolunu tuttu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Mergim Berisha'yı 400 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre zorunlu satın olma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmeye göre Augsburg, Bundesliga'da kalırsa, yani küme düşmezse opsiyon devreye girecek.
Alman ekibi küme düşmezse, Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak ve oyuncunun tapusunu da almış olacak. Kanarya opsiyon devreye girse bile bu transferden 600 bin Euro zarar edecek.