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    • Spor
    • 31.08.2022 18:57
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    • 31.08.2022 18:57
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    Fenerbahçe taraftarı Augsburglu olacak! Mergim Berisha'nın transfer detayları ortaya çıktı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Konyaspor mağlubiyeti ile sarsılan Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon transfer edilen ancak bir türlü istenen performansı veremeyen Mergim Berisha ile yollar ayrıldı. Golcü isim Augsburg'un yolunu tutarken, transfer detayları da ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Taraftar Augsburglu olacak! Transfer detayları ortaya çıktı

    Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor... Son olarak Alman golcü ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen tecrübeli golcü Bundesliga'nın yolunu tuttu.

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Mergim Berisha'yı 400 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre zorunlu satın olma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmeye göre Augsburg, Bundesliga'da kalırsa, yani küme düşmezse opsiyon devreye girecek.

    Alman ekibi küme düşmezse, Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak ve oyuncunun tapusunu da almış olacak. Kanarya opsiyon devreye girse bile bu transferden 600 bin Euro zarar edecek.

        Sarı-Lacivertliler geçen sezon Avusturya ekibi Salzburg'tan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

        Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 1 maçta forma giyen Berisha 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Alman golcü ligde ilk hafta Ümraniyespor'a karşı gol atma başarısı gösterdi.

        Geçtiğimiz sezon ise 22 karşılaşmada forma şansı bulan Mergim Berisha, 4 golde kaldı. 2 de asist yaparken 6 gole katkıda bulundu.

        *Mergim Berisha'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Ozan Tufan'ı Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İngiliz ekibi küme düşünce tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-Lacivertliler sonrasında tecrübeli oyuncuyu Hull City'ye sattı.

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