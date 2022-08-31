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    • Spor
    • 31.08.2022 11:47
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    • 31.08.2022 11:47
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    Trabzonspor'da Dovbyk ve Piatek transferlerinde Salernitana ile büyük savaş!

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor, golcüsü Andreas Cornelius’u 6 milyon Euro’ya Kopenhag’a gönderdi. Bugün Umut Bozok'a kavuşacak olan Fırtına marka bir golcü transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Gündemine Dovbyk ve Piatek'i alan Fırtına'ya İtalya'dan bir rakip çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Salernitana ile büyük savaş!

    Trabzonspor'da transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bordo-Mavililer, golcüsü Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderdi. Bugün Umut Bozok'a kavuşacak olan Fırtına marka bir golcü transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

    Trabzonspor'un gündemine Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in dışında Polonyalı santrafor Krzysztof Piatek de geldi. Bordo-Mavililer iki yıldızdan birinin transferini bitirmek için büyük uğraş veriyor.

    İKİ YILDIZ SADECE TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE DEĞİL
    İtalyan ekibi Salernitana da Dovbyk ve Piatek transferi için büyük uğraş veriyor. Trabzonspor'un yaptığı teklifler dolayısıyla rakibinden bir adım daha önde olduğu iddia ediliyor.

    Şimdiye kadar kendisi için 64 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Piatek, geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

        Tecrübeli oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda ise 23 maçta 10 gol kaydetti. Piatek için Milan 35, Hertha Berlin ise 24 milyon Euro bonservis ödemişti.


        Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği bir başka isim ise Artem Dovbyk… Cornelius'un ayrılışı sonrasında gündeme gelen son isim olan 25 yaşındaki Ukraynalı santrafor için Dnipro'ya büyük baskı uygulanıyor.

        İki yıldız golcünün transferi ile ilgili son durumun bugün netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor, Umut Bozok sonrası bir yıldızı daha bugün açıklamak istiyor.

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