Trabzonspor'da Dovbyk ve Piatek transferlerinde Salernitana ile büyük savaş!

İKİ YILDIZ SADECE TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE DEĞİL

İtalyan ekibi Salernitana da Dovbyk ve Piatek transferi için büyük uğraş veriyor. Trabzonspor'un yaptığı teklifler dolayısıyla rakibinden bir adım daha önde olduğu iddia ediliyor.

Şimdiye kadar kendisi için 64 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Piatek, geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.