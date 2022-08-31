Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldiği maçın ardından kura çekimine yönelik Dinamo Kiev sözleri spor kamuyounun dikkatini çekmişti.

Portekizli teknik adam "Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı.