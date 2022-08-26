UEFA Avrupa Ligi KURA SONUCU: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? 1,2,3,4, torba A-B-C-D-E-F-G-H grubu

Son dakika Temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde grupları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi KURA SONUCU açıklandı. Peki Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? İşte 1,2,3,4, torba A-B-C-D-E-F-G-H grubu rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi KURA SONUCU
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.
A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor
STATÜ NASIL?
32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor.
Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.