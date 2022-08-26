UEFA Avrupa Ligi KURA SONUCU: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? 1,2,3,4, torba A-B-C-D-E-F-G-H grubu

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.